Un clima sempre più acceso sta caratterizzando questa edizione di Ballando con le Stelle. Dopo le dichiarazioni di Francesca Fialdini, che aveva accusato una concorrente di non aver creduto al suo infortunio, arrivano ora le parole forti di Filippo Magnini, che hanno acceso ulteriormente il dibattito dietro le quinte.

Filippo Magnini attacca: “Qui dentro pochi sono davvero veri”

Il campione di nuoto non ha usato mezzi termini e ha puntato il dito contro alcuni concorrenti, accusandoli di non essere autentici: “Io qua dentro sono uno dei pochi veramente vero, gli altri non lo sono. Non sto simpatico a tutti, ma qui, come nella vita, non puoi piacere a tutti. Se stai simpatico a tutti significa che non sei vero. E qua ce ne sono di persone che stanno simpatiche a tutti. Non è una critica, ma una constatazione”.

Magnini ha poi ammesso di essere entrato pienamente in modalità competitiva: “Sono in clima gara e qualcuno lo voglio battere, due o tre”.

Il sostegno della ballerina Alessandra Tripoli

A difendere Magnini interviene anche la sua insegnante e partner di ballo, Alessandra Tripoli, che lo considera uno dei concorrenti tecnicamente più forti: “Per me Filippo è uno dei due concorrenti che ballano di più, potrebbe davvero vincere. Il mio sogno sarebbe arrivare in finale contro Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca”.

Secondo la ballerina, lo scenario ideale sarebbe una finalissima di altissimo livello artistico: “Ci diciamo da anni che sarebbe il nostro grande sogno”.

Magnini: “Una sfida con Barbara D’Urso? La affronterei con piacere”

Anche Magnini sembra allineato a questa prospettiva: “Sarebbe una sfida che mi piacerebbe affrontare, perché con Barbara d’Urso si è creato un ottimo rapporto. Non sarebbe una gara con cattiveria”.