Il trono di Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta di Martina De Ioannon, è iniziato da pochissimo ma sta già generando un’ondata di discussioni e curiosità tra il pubblico di Uomini e Donne. Le nuove puntate, registrate lunedì pomeriggio, hanno infatti portato alla luce dettagli che hanno rapidamente acceso il dibattito online.

Tra le nuove corteggiatrici arriva la TikToker Alessia Antonetti

Secondo le anticipazioni – diffusissime sul web – tra le corteggiatrici del neo tronista sarebbe scesa anche Alessia Antonetti, nota TikToker con oltre 358mila follower sui social.

La sua presenza ha immediatamente fatto esplodere il mondo dei social, che nelle ultime ore si è riempito di segnalazioni e supposizioni riguardo le reali motivazioni che avrebbero spinto la ragazza a partecipare al programma.

Le segnalazioni del web: “Conosce già Ciro e non sarebbe attratta da lui”

Diversi utenti sostengono che Alessia e Ciro si conoscano già perché frequenterebbero la stessa palestra a Roma. Alcune segnalazioni affermano anche che la ragazza, in passato, avrebbe dichiarato di non essere attratta fisicamente da Ciro e che avrebbe scelto di scendere a corteggiarlo su suggerimento della sua agenzia.

Si tratta, è importante precisarlo, di voci non confermate, basate sulle testimonianze e interpretazioni degli utenti social.

Il presunto legame con Raul Dumitras: rumor già smentito

I rumor non finiscono qui. Nei mesi scorsi, sui social erano circolati alcuni video che ritraevano Alessia Antonetti in compagnia di Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon. Da quel momento aveva iniziato a circolare l’idea che i due potessero essere stati una coppia.

A chiarire la situazione è stata la stessa Alessia tramite un commento pubblicato su TikTok, rispondendo a una follower che chiedeva se ci fosse stato davvero qualcosa tra lei e Raul: “NO, io e questa persona NON SIAMO MAI stati insieme, poi se vi piace credere così ok. La mia smentita l’avete scritta qui in grassetto”.