Un Natale dal sapore diverso per Clizia Incorvaia, che durante la sua ospitata a La Volta Buona ha condiviso un ricordo intenso e commosso di Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo dopo la dura battaglia contro un tumore al pancreas.

“Una ferita ancora aperta”: il dolore di Clizia

“Sarà un Natale diverso, il primo senza mia suocera”, ha raccontato l’influencer, visibilmente emozionata. “È una ferita ancora aperta e rimarrà sempre così”.

Nonostante il dolore, Clizia ha spiegato di voler onorare la memoria di Eleonora organizzando una cena di famiglia, proprio come lei avrebbe desiderato.

Una cena di Natale per ricordarla

“Ho deciso che il 18 dicembre farò una cena natalizia come l’anno scorso, quando c’era anche lei”, ha dichiarato. All’incontro parteciperanno sia la famiglia di Clizia che le persone più care alla Giorgi. “Tutti riuniti, perché so che lei sarebbe felice. Sarà con noi, voglio mantenere vivo tutto. Del resto, mi aveva dato le redini della famiglia… glielo devo”.

Il regalo speciale lasciato da Eleonora al nipotino Gabriele

Tra i momenti più toccanti del racconto, Clizia ha svelato il gesto d’amore che Eleonora ha voluto compiere per il suo nipotino Gabriele, il figlio che la Incorvaia ha avuto con Paolo Ciavarro.

“Ha preparato 15 pacchetti e 15 lettere, uno per ogni Natale del bambino fino ai suoi 18 anni», ha detto. «Amava suo nipote immensamente. Ancora oggi Gabriele mi chiede di mandare un bacio a nonna Ele che è in cielo”.