Il clima dietro le quinte di Ballando con le Stelle sembra essere tutt’altro che sereno. Nei giorni scorsi Francesca Fialdini ha raccontato di aver vissuto un episodio spiacevole: due concorrenti – definiti “un mandante e un esecutore” – le avrebbero chiesto di mostrare le lastre delle costole, dubitando della reale frattura che l’ha costretta a fermarsi.

Un retroscena che ha scatenato per ore le ipotesi dei fan, fino a quando Fanpage ha attribuito due presunti nomi ai protagonisti della vicenda. Ma non è tutto: anche un infiltrato del backstage, citato dal settimanale Gente, avrebbe aggiunto ulteriori dettagli.

Lite nei camerini: “Scontro tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini”

Il giornalista sotto copertura di Gente racconta che nel backstage si sarebbe verificato un acceso confronto tra Fabio Fognini e la Fialdini.

“Litigata importante nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Il tennista ha dichiarato che alcuni suoi amici, dopo essersi rotti le costole, non riuscivano neppure a camminare. In questo modo avrebbe messo in discussione la parola della Fialdini. La reazione della conduttrice non si è fatta attendere: ha risposto stizzita e molto arrabbiata”.

Le fonti non confermano se Fognini sia realmente “l’esecutore” citato dalla Fialdini, ma la coincidenza ha alimentato il dibattito online.

Malumori tra i concorrenti eliminati: “Perché Fialdini sì e noi no?”

Sempre secondo Gente, anche alcuni concorrenti usciti dalla gara starebbero manifestando irritazione per la costante presenza mediatica della Fialdini: “Lamentele tra i concorrenti eliminati per la presenza della Fialdini nella clip che annunciava il programma. «Perché lei sì, anche se è stata eliminata, e noi no?». Le lamentele sono state sentite distintamente”.

Accuse di privilegi

L’infiltrato ha riferito anche di presunte lamentele legate a privilegi concessi ad alcuni concorrenti. Nel racconto del magazine si legge: “Martina Colombari vuole vincere la gara. Nella sala delle stelle durante una delle ultime puntate, Martina ha attaccato Barbara D’Urso, rea di avere già avuto dei tesoretti e di essere privilegiata secondo alcuni”.

Anche Fabio Fognini, stando alle indiscrezioni, si sarebbe detto infastidito dai presunti vantaggi ottenuti dalla conduttrice.

Il caso degli allenamenti in trasferta

Non sarebbe finita qui. Sempre secondo le fonti: “Alcuni concorrenti si sarebbero lamentati della possibilità che la produzione conceda a Fognini di portare la sua maestra, Giada Lini, a Milano per allenarsi. ‘A noi non è consentito andare in trasferta’, avrebbero detto”.