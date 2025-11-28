E’ calato il gelo nello studio de La Volta Buona tra Antonella Elia e la padrona di casa Caterina Balivo. L’ex soubrette è tornata a parlare della decisione improvvisa di annullare il matrimonio con Pietro Delle Piane, suscitando curiosità e domande sulla rottura.

Il confronto con Caterina Balivo

Durante la puntata, Caterina Balivo ha chiesto a Antonella Elia spiegazioni sul repentino cambio di idea: “A settembre eri qui in studio con lui ed eri innamorata, o mi avete preso in giro prima o è successo qualcosa di grave dopo”.

La soubrette ha risposto chiarendo i motivi della sua decisione: “Ora sono in lutto, è successo un episodio non più o meno grave degli altri e ho deciso di non sposarmi”.

Riguardo a eventuali tradimenti, Antonella ha precisato: “No, si tratta di questioni caratteriali, del modo di intendere la vita e di agire. Io considero il matrimonio una cosa sacra e quindi ho deciso di aspettare”.

La versione di Pietro Delle Piane

Dall’altra parte, Pietro Delle Piane ha raccontato una versione diversa in un’intervista a Storie al bivio con Monica Setta: “Ho scoperto della decisione di Antonella dalla TV. Non mi ha detto nulla, è sparita senza spiegazioni”.

La Elia ha smentito con forza questa ricostruzione: “È una barzelletta, una palla. Ovvio che gli ho detto che mi sono stufata e gli ho spiegato i motivi per cui ho deciso di non sposarmi. Non è che improvvisamente vado in TV e dico una cosa del genere”.