Il cosiddetto Lastra Gate continua a far discutere il pubblico di Ballando con le Stelle e i telespettatori Rai. Nonostante l’intervento di Milly Carlucci, che a La Vita in Diretta ha tentato di ridimensionare il caso, il clima attorno alla vicenda resta teso e ricco di punti da chiarire.

Le accuse di Francesca Fialdini a “Ballando Segreto”

La vicenda nasce dalle rivelazioni di Francesca Fialdini, che nella puntata di Ballando Segreto ha raccontato di aver subito pressioni da parte di due colleghi concorrenti che avrebbero messo in dubbio il suo infortunio alle costole. Secondo la conduttrice, una donna avrebbe fatto da “mente”, mentre un uomo sarebbe stato l’“esecutore” incaricato di chiederle presunte prove mediche.

Fialdini ha insistito su questo punto, ripetendo più volte che qualcuno le avrebbe chiesto “le lastre”, definendo il gesto “una cosa davvero cheap”.

La smentita di Milly Carlucci: “D’Urso e Colombari non c’entrano”

Ospite da Alberto Matano, la conduttrice di Ballando ha voluto chiarire subito alcuni aspetti: Barbara d’Urso e Martina Colombari non sarebbero coinvolte nella vicenda. Carlucci ha poi confermato che un confronto tra Fabio Fognini e la Fialdini c’è stato, anche se la conduttrice parla di un episodio isolato e non di una richiesta di referti.

Fabio Fognini rompe il silenzio: “Non ho chiesto le lastre a nessuno”

Dopo giorni di indiscrezioni, è stato lo stesso Fabio Fognini a intervenire su Instagram con un messaggio diretto in cui offre la sua versione dei fatti.

Il tennista spiega che tra lui e la conduttrice ci sarebbe stato un semplice malinteso, nato da un commento sui tempi di recupero di un infortunio simile ai suoi: “Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto casuale e ho solo parlato per esperienza personale. Non credo di aver attaccato nessuno. Le auguro di rientrare e… di vincere Ballando con le Stelle”.

La replica (velata) di Francesca Fialdini: la frecciatina social

Circa un’ora dopo l’intervento del tennista, Francesca Fialdini pubblica una storia che non passa inosservata: “Un bel tacer non fu mai scritto”. Un messaggio criptico che molti hanno interpretato come una risposta indiretta alle parole di Fognini, anche se la conduttrice non ha fatto nomi.

Restano le incongruenze: chi ha chiesto davvero le lastre?

Nonostante le smentite e i chiarimenti, il punto centrale della vicenda resta irrisolto: chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini?