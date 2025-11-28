Ieri pomeriggio agli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 30 novembre. La registrazione promette emozioni, performance sorprendenti e momenti di grande tensione, come rivelano le anticipazioni ufficiali diffuse da SuperGuidaTv.

Giudici e ospiti musicali

La puntata vedrà come giudici: Stash e Carlo Verdone per il canto, e Eleonora Abbagnato per il ballo. A rendere speciale la giornata anche la presenza di Rettore, ospite musicale, che ha presentato il suo brano Malamocco, inciso con Mr Rain e Arianna Forte.

Sfide in arrivo

Durante la registrazione, Emiliano ha affrontato una sfida difendendo con successo il suo banco. Per la prossima puntata, invece, dovranno vedersela con la sfida:

Michele e Angie per il canto

e per il canto Anna e Alessio per il ballo

La gara di canto: chi ha conquistato i giudici

La sfida tra i cantanti è stata intensa. Valentina conquista il primo posto con un brano di Angelina Mango, e Stash la definisce “impeccabile”, sottolineando la difficoltà di interpretare un pezzo così particolare. Subito dopo c’è Riccardo, secondo, che secondo Carlo Verdone ha una voce perfettamente in sintonia con la sua anima.

Al terzo posto, Plasma convince per ritmo e costruzione del ritornello, mentre Opi, quarto, mostra un’anima rock promettente ma con ancora molta strada da fare. Gard si posiziona al quinto posto: la sua voce trascinante piace, ma Verdone vorrebbe sentirlo su un pezzo più complesso.

Gli ultimi posti della classifica vedono Flavia e Angie appena sopra la coda, con giudizi incoraggianti ma critiche costruttive, mentre Michele chiude la classifica. Stash sottolinea come la sua performance fosse “troppo piena”, ricordando l’importanza delle pause nel canto.

La gara di ballo: talento e tensioni

Tra i ballerini, Emiliano si conferma al primo posto, esibendosi su The First Time e conquistando Eleonora Abbagnato, che lo definisce “un vero talento”. Al secondo posto, Pierpaolo danza Another Love insieme a Michele. La performance riceve elogi per la poesia del gesto, ma genera anche un acceso botta e risposta con Celentano, con la mediazione non semplice di Veronica Peparini.

Alex si piazza terzo con un reggaeton lento insieme a Alessia, mentre Maria Rosaria, quarta, viene incoraggiata a essere più incisiva nelle parti soliste nonostante l’ingresso di Mattia abbia destato un vero “wow”.

Gli ultimi posti vedono Paola e Alessio, con giudizi costruttivi: Alessio mostra grandi progressi ma deve curare di più l’espressione, mentre Paola deve ritrovare ritmo e intensità dopo un anno di stop. Chiude la classifica Anna, che non riesce a sfruttare al meglio una coreografia semplice e avrebbe dovuto osare di più. Giorgia è assente.