La semifinale di X Factor 2025 è stata una delle puntate più movimentate di tutta l’edizione. Oltre alle due eliminazioni discusse e alla proclamazione dei quattro finalisti, a infiammare la serata è stato soprattutto il durissimo scontro tra i giudici Achille Lauro e Francesco Gabbani, esploso dopo l’esibizione di Tellynonpiangere.

Il commento tagliente di Achille Lauro e la replica immediata di Francesco Gabbani

La miccia si accende quando il concorrente tellynonpiangere si esibisce con “A Te” di Jovanotti. Al termine della performance, Achille Lauro sfodera un giudizio durissimo: “Ok, sei migliorato, sì, ma sei più da discografia che da talent. Non è al livello degli altri dal punto di vista vocale. E non mi sorprende”.

Una valutazione che Francesco Gabbani non lascia passare, intervenendo subito in difesa del suo artista: “X Factor non può essere solo una gara di ugole. Conta l’emozione, conta l’identità”.

Lauro contro Gabbani: botta e risposta infuocato

Il confronto si inasprisce rapidamente. Lauro accusa Gabbani di creare polemica “solo per alimentare il programma”, ricordando che “questa edizione è bella perché non discutiamo”.

La replica del cantautore di Occidentali’s Karma arriva a stretto giro: “Voglio solo fare giustizia”.

Giorgia interviene per placare gli animi

Durante la lite, la giurata Giorgia prova a riportare l’ordine, chiedendo ai colleghi di proseguire con la gara. La calma, però, dura poco. Dopo l’esibizione di Rob, Achille Lauro lancia una frecciatina velenosa proprio a Gabbani: “Vedi, Gabbanonpiangere, lei è una ragazza che mi colpisce, è preparata”.