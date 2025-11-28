Una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle è sicuramente la conduttrice Francesca Fialdini. Sin dall’inizio del programma, ha dimostrato grande impegno e passione per il ballo, rivelandosi tra le concorrenti più talentuose.

Tuttavia, un recente infortunio ha messo a rischio la sua partecipazione alla finale, costringendola a uno stop forzato. La conduttrice continua comunque a coltivare il sogno di tornare in gara e non ha nascosto la sua determinazione.

Infortunio e stato di salute

Intervistata da Fanpage, Francesca Fialdini ha aggiornato i fan sulle sue condizioni: “Sono in ripresa. I risultati delle ultime lastre sono incoraggianti, il piede va sempre meglio e si sta riformando il callo per le costole. Anche il buonumore è tornato dopo 20 giorni ferma, proprio sul più bello della gara”.

La conduttrice segue sedute di fisioterapia al mattino e al pomeriggio e spera di poter tornare presto a ballare.

Dubbi tra i concorrenti

L’infortunio ha scatenato dubbi tra alcuni partecipanti. In particolare, Martina Colombari e Filippo Magnini hanno espresso sospetti sulla veridicità delle sue condizioni, chiedendo persino di vedere le lastre.

Francesca Fialdini ha commentato: “Questa situazione è assurda e anche un po’ ridicola. So sicuramente chi non è stato, Andrea Delogu e Paolo Belli, le persone più rispettose nei miei confronti, ma non so da chi è nato tutto. La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, che mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto, per questo ho scelto di farlo. Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto ‘scherzando si dice la verità’”.

Secondo la conduttrice, alcuni concorrenti parlano alle spalle per invidia o timore del suo talento.

“È evidente, perché altrimenti che cosa gli importerebbe di me? Mi parlano alle spalle e non direttamente, molte cose le dicono senza rendersi conto della presenza di Giovanni (Pernice). Lui fa parte del mio team e me le riferisce. Gli ho chiesto da chi venissero le voci, ma la sua risposta è stata ‘non ha importanza, sono più o meno tutti’”.

Ritorno in gara: il sogno del ripescaggio

Francesca Fialdini non esclude un ritorno in gara e continua a seguire con dedizione le terapie necessarie: “Non so ancora quando e se tornerò. Io sto facendo di tutto per rientrare, sedute di fisioterapia al mattino e al pomeriggio. Se i risultati saranno incoraggianti, alla fine di questa settimana proverò a ballare solo con le gambe, senza muovere la parte alta del corpo. Vorrei riuscire a provare il ripescaggio”.

Le polemiche su Barbara D’Urso

Infine, Francesca Fialdini ha parlato del presunto accanimento nei confronti di Barbara D’Urso: “Non ho avuto questa percezione, le accuse non ci sono state. Noi conosciamo Barbara come una grandissima professionista di televisione, ma se entri in uno show e non fai quello che ti stanno chiedendo, devi fare un passo indietro. Credo che Selvaggia abbia voluto dirle questo provocandola. Ognuno reagisce alle critiche a modo suo, se le usi in maniera costruttiva allora sono l’occasione per migliorarti, se le intendi come distruttive invece ti offendi e ti chiudi ancora di più a riccio”.