È caos in Honduras: le comunità indigene locali, i Garifuna, hanno nuovamente alzato la voce contro la produzione de L’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da fonti locali, i divieti di navigazione e pesca imposti durante le registrazioni del reality stanno limitando l’accesso alle tradizionali risorse economiche delle comunità.

La pesca, il turismo e la raccolta di legna rappresentano l’unico sostentamento per molte famiglie dell’arcipelago di Cayos Cochinos, oggi gravemente compromesso. L’impatto sulle comunità locali e sull’ecosistema circostante sarebbe significativo, alimentando tensioni che durano da anni.

Le proteste dei Garifuna durante le riprese

Le comunità Garifuna hanno manifestato direttamente sui set del reality, bloccando alcune zone e facendo sentire le proprie ragioni in maniera pacifica. Le isole di Cayos Cochinos sono amministrate dalla Fondazione Cayos Cochinos, che secondo i locali non redistribuirebbe equamente gli ingenti proventi derivanti dalle produzioni italiane e spagnole.

Un portavoce dei Garifuna ha dichiarato: “I divieti di navigazione e pesca ci privano della nostra principale fonte di reddito. Non possiamo accettare che il nostro territorio venga occupato senza alcun vantaggio per noi”.

La tensione si è protratta per anni, con “invasioni pacifiche” durante le registrazioni, ma oggi sembra aver raggiunto un livello tale da far riflettere seriamente la produzione sulla continuità delle riprese nell’arcipelago.

Possibile trasloco o cancellazione de L’Isola dei Famosi

A fronte delle crescenti proteste, la produzione del reality, guidata da Banijay in collaborazione con Cuarzo per l’edizione spagnola Supervivientes, starebbe valutando la possibilità di spostare il set. Tra le alternative al vaglio ci sarebbero località in Messico, ma finora i sopralluoghi non hanno dato risultati soddisfacenti.

Fonti vicine alla produzione riferiscono che: “La situazione è diventata così complicata che l’ipotesi di abbandonare Cayos Cochinos non è più remota”.

Le complicazioni legate alla location potrebbero causare uno slittamento del debutto de L’Isola dei Famosi 20, mentre alcuni addetti ai lavori ipotizzano addirittura una possibile cancellazione della stagione. In tal caso, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini potrebbe anticipare la sua programmazione, complicando ulteriormente i piani di Mediaset.