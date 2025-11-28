A cura di Annalisa Accardo

La giornata di registrazioni di ieri per Amici di Maria De Filippi ha portato con sé una notizia inaspettata che riguarda una delle ballerine più amate del talent: Isobel Kinnear. Durante la puntata che vedremo domenica, infatti, Maria De Filippi ha annunciato che la professionista sarà assente per qualche settimana per dedicarsi a “una nuova esperienza”.

Perché Isobel Kinnear lascia Amici per un periodo

A svelare il motivo dell’assenza è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, nell’ultimo numero della sua rubrica A Lume di Candela. Secondo quanto riportato, Isobel Kinnear è stata scelta come valletta parlante della nuova edizione di Caduta Libera, lo storico game show di Mediaset.

La trasmissione tornerà in onda dal 7 dicembre con la conduzione di Max Giusti, nuova guida del programma dopo l’era Gerry Scotti. E accanto a lui ci sarà proprio Isobel, descritta da Candela come “la nuova Samira”.

La scelta di Mediaset: una nuova valletta parlante a Caduta Libera

Dopo il buon riscontro ottenuto a La Ruota della Fortuna, Mediaset avrebbe deciso di inserire una valletta parlante anche a Caduta Libera. Una scelta strategica per rinfrescare il format e dare nuovo dinamismo al programma.

Il ruolo è stato affidato proprio a Isobel Kinnear, ballerina australiana amatissima dal pubblico e ormai presenza stabile ad Amici come professionista. La sua partecipazione a Caduta Libera richiederà un allontanamento temporaneo dal talent, ma si tratta solo di un impegno momentaneo.

Quando tornerà Isobel ad Amici?

Al momento non è nota la durata precisa dell’assenza, ma si parla di alcune puntate. L’intenzione è comunque quella di rivedere Isobel Kinnear a Amici non appena terminate le registrazioni del game show.

 