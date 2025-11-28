La giornata di registrazioni di ieri per Amici di Maria De Filippi ha portato con sé una notizia inaspettata che riguarda una delle ballerine più amate del talent: Isobel Kinnear. Durante la puntata che vedremo domenica, infatti, Maria De Filippi ha annunciato che la professionista sarà assente per qualche settimana per dedicarsi a “una nuova esperienza”.

Perché Isobel Kinnear lascia Amici per un periodo

A svelare il motivo dell’assenza è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, nell’ultimo numero della sua rubrica A Lume di Candela. Secondo quanto riportato, Isobel Kinnear è stata scelta come valletta parlante della nuova edizione di Caduta Libera, lo storico game show di Mediaset.

La trasmissione tornerà in onda dal 7 dicembre con la conduzione di Max Giusti, nuova guida del programma dopo l’era Gerry Scotti. E accanto a lui ci sarà proprio Isobel, descritta da Candela come “la nuova Samira”.

La scelta di Mediaset: una nuova valletta parlante a Caduta Libera

Dopo il buon riscontro ottenuto a La Ruota della Fortuna, Mediaset avrebbe deciso di inserire una valletta parlante anche a Caduta Libera. Una scelta strategica per rinfrescare il format e dare nuovo dinamismo al programma.

Il ruolo è stato affidato proprio a Isobel Kinnear, ballerina australiana amatissima dal pubblico e ormai presenza stabile ad Amici come professionista. La sua partecipazione a Caduta Libera richiederà un allontanamento temporaneo dal talent, ma si tratta solo di un impegno momentaneo.

Quando tornerà Isobel ad Amici?

Al momento non è nota la durata precisa dell’assenza, ma si parla di alcune puntate. L’intenzione è comunque quella di rivedere Isobel Kinnear a Amici non appena terminate le registrazioni del game show.