La Rai ha presentato ufficialmente i palinsesti Inverno–Primavera, approvati dal Consiglio di Amministrazione, e la sensazione generale è quella di una stagione che sceglie poche novità ma molto ben mirate. Il filo conduttore è chiaro: puntare sui grandi eventi, sulla musica e sulle storie capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Lo sport torna protagonista: Olimpiadi e playoff Mondiali

Il 2026 sarà un anno importante sul fronte sportivo, e la Rai si prepara a viverlo in prima linea. Le Olimpiadi Invernali saranno l’evento clou dell’inizio stagione, affiancate dalle partite decisive della Nazionale italiana nei playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Sanremo sempre più centrale: un’edizione lunga e ricca di appuntamenti

Come ormai tradizione, il vero baricentro del palinsesto resta il Festival di Sanremo, che nel 2026 taglierà il traguardo della 76esima edizione, in onda dal 24 al 28 febbraio. La Rai punta moltissimo sulla kermesse, al punto da “allungarla” con una serie di appuntamenti dedicati che accompagneranno gli spettatori prima, durante e dopo la settimana del Festival.

Nei giorni precedenti, infatti, andranno in onda due speciali de “L’Eredità”, condotti da Marco Liorni e dedicati alla storia e alle curiosità più amate dal pubblico. Dopo la finale, invece, entrerà in scena “Sanremo +”, il nuovo programma guidato da Carlo Conti, pensato per mantenere accesi i riflettori sul Festival con ospiti, musica, retroscena e un racconto che unisce passato e presente.

Nuovi show: debutta “Mirror” e torna “Dalla strada al palco”

Tra le novità più attese c’è “Mirror”, un nuovo show musicale che arriverà a marzo e che metterà a confronto artisti appartenenti a generazioni diverse. Un format che promette emozioni, dialoghi, riletture di brani storici e un punto di vista originale sul panorama musicale italiano.

Insieme a questa novità, tornerà anche “Dalla strada al palco”, affidato quest’anno a Carlo Conti al posto di Nek. Il programma continuerà a dare spazio ai talenti di strada, trasformando le performance nate sotto cielo aperto in spettacolo da prima serata.

Fiction: cinque titoli inediti per raccontare nuove storie

Non mancano le novità sul fronte della fiction, da sempre uno dei punti di forza di Rai1. Nei prossimi mesi arriveranno cinque produzioni completamente nuove: