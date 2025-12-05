Una semplice cena nel tugurio del Grande Fratello si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra i concorrenti. Tutto è iniziato quando Dolce, la nuova inquilina arrivata dal Big Brother VIP Kosovo, è stata chiamata dagli autori a scegliere tre compagni con cui trascorrere una serata speciale.

La decisione della gieffina, apparentemente innocua, ha però acceso subito tensioni e malumori nella Casa, in particolare da parte di Rasha Younes, che non ha esitato a far sentire la sua voce.

La scelta di Dolce e le reazioni inaspettate

Gli autori hanno concesso a Dolce la possibilità di portare con sé tre concorrenti nel tugurio. Senza esitazioni, la gieffina ha nominato Omer Elomari, Jonas Pepe e Donatella Mercoledisanto.

Questa scelta, però, non è passata inosservata. Anita Mazzotta, già poco incline a simpatizzare con la nuova arrivata, ha mostrato subito il suo fastidio con commenti ironici. Rasha Younes, invece, ha interpretato il gesto come un chiaro segnale del “gioco” degli autori, pensato per creare dinamiche più interessanti per il pubblico e aumentare la tensione nella Casa.

Lo scontro tra Rasha e Dolce

Il momento più acceso è arrivato quando Rasha ha avuto un confronto più diretto con Omer Elomari e Grazia Kendi. A quel punto, la gieffina non ha trattenuto le sue opinioni e si è scagliata contro Dolce, dicendo:

"Io, per come sono fatta, non andrei mai in competizione con una donna così. Con una donna che usa il suo corpo per… a me non fanno paura queste persone".

Le parole di Rasha hanno immediatamente fatto il giro dei social, dividendo i fan del reality. C’è chi ha difeso la concorrente parlando di schiettezza e sincerità, e chi invece l’ha criticata, ritenendo il commento troppo personale e poco opportuno.

Tensioni, gelosie e strategie degli autori

Ancora prima che la cena avesse luogo, gli autori del Grande Fratello erano già riusciti a creare malumori e gelosie tra i concorrenti. La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che Rasha sembra già insicura e gelosa, e se Dolce dovesse avvicinarsi molto a Omer, la tensione potrebbe salire ulteriormente.