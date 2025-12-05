Ieri pomeriggio agli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 7 dicembre. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv.
I giudici e l’ospite musicale
Per questa puntata, i giudici delle esibizioni sono stati:
- Cristiano Malgioglio per il canto
- Anbeta, Kledi e Francesca Tocca per il ballo
L’ospite musicale speciale è stato Alberto Urso.
Sfide e nuovi allievi
Durante la registrazione sono state effettuate due sfide:
- Alessio ha vinto la sua sfida
- Michele ha perso, ma il suo professore ha deciso di non eliminarlo, lasciandolo in classe insieme alla sfidante che ha conquistato un banco: una novità assoluta.
La nuova allieva si chiama Caterina.
Le sfide per la prossima puntata coinvolgeranno:
- Canto: Flavia e Plasma
- Ballo: Pierpaolo e Giorgia
Anticipazioni Canto – Classifica della puntata
1° posto – Lorenzo
Ha cantato La moglie del mio amico. Cristiano Malgioglio ha apprezzato la sua voce e l’accompagnamento al pianoforte. Nonostante sia un nuovo allievo, sembra già ben integrato nella scuola.
2° posto – Riccardo e Valentina (ex aequo)
- Valentina ha cantato Miss You. Complimenti per voce, look e interpretazione.
- Riccardo condivide il secondo posto, senza ulteriori dettagli riportati.
3° posto – Angie
Ha eseguito Love on the Brain.
4° posto – Opi
Ha cantato Ho imparato a sognare. Cristiano ha lodato la sua interpretazione impeccabile.
5° posto – Gard
Ha cantato I migliori anni. Cristiano ha sottolineato l’interpretazione molto personale e sentita.
Terzultimo e penultimo posto – Flavia ed Elena
- Flavia si è proposta volontariamente per la sfida cantando Concedimi. Cristiano ha criticato la mancanza di emozione sul volto.
- Elena ha eseguito What About Us, accompagnandosi al pianoforte. Criticata per la difficoltà del brano, ma apprezzata per l’interpretazione.
Ultimo posto – Plasma
Ha cantato Affogare. Cristiano ha apprezzato più la voce che l’interpretazione.
Anticipazioni Ballo – Classifica della puntata
1° posto – Alessio
Ha ballato con Giulia Stabile sulle note di un brano di Geolier. Francesca Tocca lo ha lodato per energia, ma ha invitato a migliorare l’espressività del volto.
2° posto – Emiliano
Ha ballato con Chiara Bacci. È stato elogiato per maturità e precisione nonostante la giovane età.
3° posto – Maria Rosaria
Ha ballato con Alessia. Buona tecnica, ma ancora margini di miglioramento.
4° posto – Alex
Ha ballato da solo su Animals di Martin Garrix. Anbeta ha notato grandi miglioramenti rispetto alla puntata precedente.
5° posto – Paola
Ha ballato con Francesco. Brava, ma con espressioni del viso poco naturali.
Terzultimo e penultimo posto – Anna e Giorgia
- Giorgia è finita in sfida dopo il voto dei compagni. Criticata per assegnazione del brano non adatta e per necessità di impegnarsi di più.
- Anna ha ricevuto elogi, ma ci si aspetta ancora di più da lei.
Ultimo posto – Pierpaolo
Ha ballato con Elena sulle note di Senza una stupida scusa. Critiche sui “piedi fucilati”, ma apprezzato per l’esibizione complessiva.