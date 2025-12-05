Ieri pomeriggio agli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 7 dicembre. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv.

I giudici e l’ospite musicale

Per questa puntata, i giudici delle esibizioni sono stati:

Cristiano Malgioglio per il canto

per il canto Anbeta, Kledi e Francesca Tocca per il ballo

L’ospite musicale speciale è stato Alberto Urso.

Sfide e nuovi allievi

Durante la registrazione sono state effettuate due sfide:

Alessio ha vinto la sua sfida

ha vinto la sua sfida Michele ha perso, ma il suo professore ha deciso di non eliminarlo, lasciandolo in classe insieme alla sfidante che ha conquistato un banco: una novità assoluta.

La nuova allieva si chiama Caterina.

Le sfide per la prossima puntata coinvolgeranno:

Canto: Flavia e Plasma

e Ballo: Pierpaolo e Giorgia

Anticipazioni Canto – Classifica della puntata

1° posto – Lorenzo

Ha cantato La moglie del mio amico. Cristiano Malgioglio ha apprezzato la sua voce e l’accompagnamento al pianoforte. Nonostante sia un nuovo allievo, sembra già ben integrato nella scuola.

2° posto – Riccardo e Valentina (ex aequo)

Valentina ha cantato Miss You. Complimenti per voce, look e interpretazione.

ha cantato Miss You. Complimenti per voce, look e interpretazione. Riccardo condivide il secondo posto, senza ulteriori dettagli riportati.

3° posto – Angie

Ha eseguito Love on the Brain.

4° posto – Opi

Ha cantato Ho imparato a sognare. Cristiano ha lodato la sua interpretazione impeccabile.

5° posto – Gard

Ha cantato I migliori anni. Cristiano ha sottolineato l’interpretazione molto personale e sentita.

Terzultimo e penultimo posto – Flavia ed Elena

Flavia si è proposta volontariamente per la sfida cantando Concedimi. Cristiano ha criticato la mancanza di emozione sul volto.

si è proposta volontariamente per la sfida cantando Concedimi. Cristiano ha criticato la mancanza di emozione sul volto. Elena ha eseguito What About Us, accompagnandosi al pianoforte. Criticata per la difficoltà del brano, ma apprezzata per l’interpretazione.

Ultimo posto – Plasma

Ha cantato Affogare. Cristiano ha apprezzato più la voce che l’interpretazione.

Anticipazioni Ballo – Classifica della puntata

1° posto – Alessio

Ha ballato con Giulia Stabile sulle note di un brano di Geolier. Francesca Tocca lo ha lodato per energia, ma ha invitato a migliorare l’espressività del volto.

2° posto – Emiliano

Ha ballato con Chiara Bacci. È stato elogiato per maturità e precisione nonostante la giovane età.

3° posto – Maria Rosaria

Ha ballato con Alessia. Buona tecnica, ma ancora margini di miglioramento.

4° posto – Alex

Ha ballato da solo su Animals di Martin Garrix. Anbeta ha notato grandi miglioramenti rispetto alla puntata precedente.

5° posto – Paola

Ha ballato con Francesco. Brava, ma con espressioni del viso poco naturali.

Terzultimo e penultimo posto – Anna e Giorgia

Giorgia è finita in sfida dopo il voto dei compagni. Criticata per assegnazione del brano non adatta e per necessità di impegnarsi di più.

è finita in sfida dopo il voto dei compagni. Criticata per assegnazione del brano non adatta e per necessità di impegnarsi di più. Anna ha ricevuto elogi, ma ci si aspetta ancora di più da lei.

Ultimo posto – Pierpaolo

Ha ballato con Elena sulle note di Senza una stupida scusa. Critiche sui “piedi fucilati”, ma apprezzato per l’esibizione complessiva.