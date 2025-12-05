A cura di Annalisa Accardo

Ieri pomeriggio agli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 7 dicembre. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv.

I giudici e l’ospite musicale

Per questa puntata, i giudici delle esibizioni sono stati:

  • Cristiano Malgioglio per il canto
  • Anbeta, Kledi e Francesca Tocca per il ballo

L’ospite musicale speciale è stato Alberto Urso.

Sfide e nuovi allievi

Durante la registrazione sono state effettuate due sfide:

  • Alessio ha vinto la sua sfida
  • Michele ha perso, ma il suo professore ha deciso di non eliminarlo, lasciandolo in classe insieme alla sfidante che ha conquistato un banco: una novità assoluta.

La nuova allieva si chiama Caterina.

Le sfide per la prossima puntata coinvolgeranno:

  • Canto: Flavia e Plasma
  • Ballo: Pierpaolo e Giorgia

Anticipazioni Canto – Classifica della puntata

1° posto – Lorenzo
Ha cantato La moglie del mio amico. Cristiano Malgioglio ha apprezzato la sua voce e l’accompagnamento al pianoforte. Nonostante sia un nuovo allievo, sembra già ben integrato nella scuola.

2° posto – Riccardo e Valentina (ex aequo)

  • Valentina ha cantato Miss You. Complimenti per voce, look e interpretazione.
  • Riccardo condivide il secondo posto, senza ulteriori dettagli riportati.

3° posto – Angie
Ha eseguito Love on the Brain.

4° posto – Opi
Ha cantato Ho imparato a sognare. Cristiano ha lodato la sua interpretazione impeccabile.

5° posto – Gard
Ha cantato I migliori anni. Cristiano ha sottolineato l’interpretazione molto personale e sentita.

Terzultimo e penultimo posto – Flavia ed Elena

  • Flavia si è proposta volontariamente per la sfida cantando Concedimi. Cristiano ha criticato la mancanza di emozione sul volto.
  • Elena ha eseguito What About Us, accompagnandosi al pianoforte. Criticata per la difficoltà del brano, ma apprezzata per l’interpretazione.

Ultimo posto – Plasma
Ha cantato Affogare. Cristiano ha apprezzato più la voce che l’interpretazione.

Anticipazioni Ballo – Classifica della puntata

1° posto – Alessio
Ha ballato con Giulia Stabile sulle note di un brano di Geolier. Francesca Tocca lo ha lodato per energia, ma ha invitato a migliorare l’espressività del volto.

2° posto – Emiliano
Ha ballato con Chiara Bacci. È stato elogiato per maturità e precisione nonostante la giovane età.

3° posto – Maria Rosaria
Ha ballato con Alessia. Buona tecnica, ma ancora margini di miglioramento.

4° posto – Alex
Ha ballato da solo su Animals di Martin Garrix. Anbeta ha notato grandi miglioramenti rispetto alla puntata precedente.

5° posto – Paola
Ha ballato con Francesco. Brava, ma con espressioni del viso poco naturali.

Terzultimo e penultimo posto – Anna e Giorgia

  • Giorgia è finita in sfida dopo il voto dei compagni. Criticata per assegnazione del brano non adatta e per necessità di impegnarsi di più.
  • Anna ha ricevuto elogi, ma ci si aspetta ancora di più da lei.

Ultimo posto – Pierpaolo
Ha ballato con Elena sulle note di Senza una stupida scusa. Critiche sui “piedi fucilati”, ma apprezzato per l’esibizione complessiva.

 