Gli infortuni a Ballando con le Stelle quest’anno sembrano non dare tregua. Dopo i problemi fisici di Francesca Fialdini, che si è prima rotta un piede e poi ha riportato delle costole incrinate, anche due ballerine professioniste – Anastasia Kuzmina e Alessandra Tripoli – hanno dovuto fare i conti con incidenti durante le prove.

Barbara D’Urso: forte dolore alla spalla e corsa in ospedale

Dall’ultima puntata è emerso un nuovo caso: Barbara D’Urso ha lamentato un intenso dolore alla spalla, tanto da doversi recare in ospedale per accertamenti.

Gli esami hanno evidenziato: un’infiammazione importante, una borsine e un’irritazione dei tendini. Una condizione che – secondo quanto comunicato – le renderebbe difficile perfino alzare il braccio senza provare un dolore acuto. Per questo motivo dovrà indossare un tutore per una settimana, muovere la spalla con molta cautela e seguire un periodo di riposo con possibili infiltrazioni antinfiammatorie.

Nonostante ciò, la conduttrice ha già annunciato la sua presenza in pista nel prossimo appuntamento con lo show.

Il messaggio circolato sui social e l’ironia di Selvaggia Lucarelli

A fare discutere sui social è stata una conversazione WhatsApp che Selvaggia Lucarelli ha condiviso su Instagram. Nel messaggio – scambiato con un conoscente nella notte del 22 novembre, subito dopo la nona puntata – si legge: “Dirà che si è fatta male, tutto per non rischiare di perdere”.

Una frase che molti hanno interpretato come un sospetto della giudice nei confronti della reale entità dell’infortunio della D’Urso. Va comunque ricordato che si tratta di uno scambio privato condiviso pubblicamente e che la dinamica resta oggetto di interpretazioni social.

Verso la finale: Barbara d’Urso riuscirà a recuperare?

Mancano soltanto tre puntate alla conclusione di Ballando con le Stelle. Il percorso di Barbara d’Urso dipenderà molto dall’evoluzione dell’infiammazione: riuscirà a recuperare in tempo per eseguire coreografie complete? Dovrà limitare i movimenti del braccio o potrebbe addirittura valutare un ritiro, come accaduto a Francesca Fialdini?

In caso di stop, non è escluso che le reazioni in studio e sui social possano accendersi ulteriormente, soprattutto dopo il messaggio condiviso da Selvaggia Lucarelli.