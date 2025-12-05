Che tra sorelle possa scattare qualche lite è del tutto normale. E questo vale anche per Clizia Incorvaia e Micol Incorvaia, che nella puntata de La Volta Buona del 4 dicembre hanno condiviso con il pubblico un episodio davvero curioso che le riguarda.

Come è iniziato tutto: un semplice battibecco

Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, le due influencer, nonché ex concorrenti del Grande Fratello, hanno ricordato un momento che oggi le fa ridere, ma che all’epoca aveva creato una certa tensione. Tutto ruotava intorno a un'abitudine di Clizia su WhatsApp: lei, infatti, è solita inviare un messaggio per ogni singola parola. Non un lungo testo, quindi, ma una serie di notifiche a raffica per esprimere un solo concetto.

A spiegarlo è stata Micol, che ha commentato con ironia: “Lei ha questa cosa meravigliosa di esprimere un concetto, uno solo, in dieci messaggi”. E Clizia, divertita, non ha negato: “Io scrivo in ogni messaggio una parola”.

La pazienza di Micol arriva al limite

Con il tempo, però, questo stile di scrittura ha iniziato a irritare Micol, che un giorno ha sbottato chiedendo alla sorella di inviare messaggi più completi e meno frammentati: “Ti prego, se mi devi dire una cosa dimmela tutta in una volta”.

Clizia, però, non aveva alcuna intenzione di cambiare il suo modo di comunicare. Anzi, secondo quanto raccontato da Micol, le avrebbe risposto semplicemente: “Questo è il mio stile”.

Da lì la decisione inaspettata: Clizia ha bloccato Micol su WhatsApp. E non per qualche ora o qualche giorno, ma per tre mesi interi. Il loro chiarimento è arrivato solo in occasione del compleanno del padre a Lampedusa, dove finalmente si sono riviste e salutate dopo quel periodo di silenzio.

La gaffe di Caterina Balivo

Durante il racconto, c’è stato anche un momento molto divertente che ha coinvolto la conduttrice. Quando Micol ha detto “il compleanno di mio padre”, la Balivo, convinta che le due sorelle avessero padri diversi, ha chiesto spontaneamente: “È solo tuo padre? Avete papà diversi?”. A quel punto, Micol e Clizia sono scoppiate a ridere. La fidanzata di Edoardo Tavassi ha subito chiarito: “Ho detto ‘mio padre’ per dire”. Clizia, sorridendo, ha aggiunto: “Abbiamo lo stesso papà. Anche il tuo fa l’imprenditore?”.

Una battuta che ha sciolto definitivamente l’imbarazzo. La Balivo, ridendo di sé stessa, ha spiegato di non aver voluto fare una gag: “Scusate, la mia non era una battuta. Dato che hanno 13 anni di differenza, ho pensato fosse un’altra famiglia”.