Can Yaman, l’attore turco protagonista di numerosi successi internazionali, sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale grazie alla serie evento Rai Sandokan, ma non altrettanto fortunato in amore. La sua relazione con Sara Bluma, la DJ di origini algerine, è giunta ufficialmente al termine.

Gli indizi di una crisi erano già emersi nelle ultime settimane. L’ultima apparizione pubblica della coppia risale a fine ottobre, mentre qualche segnale sui social aveva fatto ipotizzare problemi nella relazione. In particolare, Sara Bluma aveva pubblicato e poi rimosso una storia su Instagram con una frase significativa: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro, per essere rimasta in silenzio quando avevo così tanto da dire”.

Successivamente, i due avevano anche smesso di seguirsi sui social, aumentando i sospetti sulla fine della storia.

La conferma definitiva arriva ora dal settimanale Diva e Donna, che riporta anche alcune dichiarazioni attribuite a Can Yaman, in cui l’attore dichiara di essere pronto a cercare il vero amore.