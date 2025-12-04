La famiglia composta da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si allarga: l’influencer e il compagno hanno annunciato con un video ironico sui social di essere in attesa del loro secondo figlio.

Una nuova gioia per la coppia nata a Uomini e Donne

La storia d’amore tra Paragoni e Zelletta è iniziata nel maggio 2019 all’interno del programma Uomini e Donne, dove l’allora tronista la scelse al termine del suo percorso. Da allora i due non si sono più separati, costruendo insieme una relazione solida, molto seguita dal pubblico sia in tv che sui social.

Oggi, l’arrivo di una sorellina o un fratellino per la piccola Ginevra non può che rendere ancora più speciale questo momento.

Chi è Natalia Paragoni: dalla Valtellina alla TV

Nata il 24 dicembre 1997 a Piantedo, in provincia di Sondrio, Natalia Paragoni è una delle personalità più note tra influencer e volti televisivi italiani.

Gli inizi

Dopo il diploma presso l’Istituto di Formazione Professionale Luigi Clerici, Natalia inizia a lavorare come estetista per aiutare economicamente la famiglia. La sua carriera svolta quando decide di dedicarsi alla moda e posa per alcuni fotoromanzi.

Tra moda, TV e concorsi

Lavora come ombrellina sulle piste del MotoGP;

sulle piste del MotoGP; Partecipa al concorso di bellezza Miss Mondo;

Debutta in tv con Uomini e Donne, dove conquista pubblico e tronisti;

Il programma di Maria De Filippi diventa il trampolino che la porta al successo. Dopo aver inizialmente corteggiato lo spagnolo Ivan Gonzales, Natalia lascia il programma insieme ad Andrea Zelletta, con cui oggi forma una delle coppie più amate dal pubblico.

Carriera televisiva e vita da influencer

Negli anni successivi, Paragoni consolida la sua presenza sul piccolo schermo: ospite ricorrente al Grande Fratello Vip nel 2020, partecipante — e vincitrice — del game show D’amore e d’accordo nel 2021 insieme a Zelletta.

Parallelamente, cresce anche la sua popolarità online, dove oggi è una delle influencer italiane più seguite.

La vita privata: amori, scelte e famiglia

Tra le prime relazioni pubbliche spicca quella con Ivan Gonzales, conclusasi poco dopo la frequentazione iniziata a Uomini e Donne. Successivamente Natalia conosce Andrea Zelletta, con cui nasce un legame destinato a durare.

Oggi i due stanno per diventare nuovamente genitori, confermando la solidità della loro relazione.