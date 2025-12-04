Domenico D’Alterio, il discusso concorrente napoletano di questa edizione del Grande Fratello, ha trascorso una giornata all’insegna della spensieratezza nella casa di Cinecittà. L’occasione è stata la presenza di Dolce, la nuova ospite, che rimarrà solo per qualche giorno prima di rientrare nella sua edizione del reality in Kosovo, dove è una concorrente ufficiale.

L’amicizia con Dolce scatena la gelosia di Benedetta

Il comportamento di Domenico, allegro e attento nei confronti di Dolce, non è passato inosservato a Benedetta, la concorrente con cui aveva instaurato una forte intesa nella casa. Alla vista di Domenico con la modella, Benedetta ha prima lanciato sguardi di disapprovazione e, non vedendo cambiamenti nel comportamento dell’uomo, è scoppiata a piangere, minacciando addirittura di abbandonare il reality.

La reazione della concorrente laziale è stata considerata eccessiva, soprattutto perché tra lei e Domenico si è sempre parlato di amicizia e affinità, senza implicazioni sentimentali evidenti.

Valentina aveva ragione?

La situazione conferma le intuizioni di Valentina, la compagna di Domenico, che fin dall’inizio aveva sospettato una cotta di Benedetta per il napoletano. Nonostante i numerosi interventi di Valentina nelle puntate in prima serata del Grande Fratello per cercare di distogliere Domenico dall’amicizia con Benedetta, il risultato è stato fino a oggi solo parziale.