Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello tornano a essere complicate con l’arrivo della gieffina kosovara Dolce Dona, sbarcata in Italia dal Big Brother Vip Kosovo. Come spesso accade nelle varie edizioni del reality, l’ingresso di una nuova concorrente ha scatenato reazioni contrastanti tra le coinquiline, tra diffidenza, gelosia e alleanze improvvise.

L’arrivo di Dolce Dona: gelosia e diffidenza

Fin dall’annuncio dell’ingresso della modella e influencer, alcune concorrenti hanno mostrato fastidio e invidia. Lunedì scorso, al suo ingresso, Dolce Dona ha provato a rassicurare le coinquiline: “Ragazze non dovete essere gelose, ragazzi siete tutti molto belli, ma alle donne dico di essere un po’ meno gelose, io non voglio mica fidanzarmi”.

Nonostante le parole concilianti della nuova arrivata, non tutte le gieffine si sono dimostrate amichevoli.

Rasha contro Dolce Dona

Rasha Younes è stata tra le più critiche. Apparentemente, aveva cercato di correggere il tiro preparando delle lasagne per Dolce Dona, ma un avvicinamento della gieffina a Omer Elomari ha fatto riaffiorare la rivalità.

“Per me Donatella può servirla, tagliarle le mele, può fare tutto. Sai che c’è, io per come sono fatta non andrei mai in competizione con una donna così, una che usa il suo corpo per… a me queste donne non fanno proprio paura e…”, le parole della concorrente di origini palestinesi

Anita Mazzotta e lo scherzo sugli spaghetti

Anche Anita Mazzotta ha avuto uno scivolone nei confronti della new entry. Quando Dolce Dona ha scelto Donatella, Omer e Jonas per cenare insieme a lei nel tugurio, la piercer ha annunciato agli altri concorrenti: “Domani a pranzo farò gli spaghetti. Sì, aglio, olio e peperoncino!”.

Sapendo che Dolce Dona è intollerante all’aglio, il commento ha suscitato risate tra Rasha, Giulia e Benedetta, mentre Domenico è rimasto perplesso.

Poco dopo, Rasha ha continuato a commentare: “Stanotte vi chiamo, venite da me. Voglio farvi vedere come dorme, come si mette nel letto, sembra che faccia un servizio fotografico. Ve lo giuro su mio fratello, che è la cosa più bella della mia vita, ora vi faccio vedere come si posiziona”.