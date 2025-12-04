Giovanni Ciacci, noto stylist e opinionista Rai, si è sempre distinto per la sua schiettezza nel giudicare i look delle star, ma anche per la sincerità con cui parla della sua vita privata. Negli anni, Ciacci ha rivelato di essere sieropositivo e di aver avuto problemi ai polmoni che gli hanno impedito di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di dimagrimento: 55 kg persi in un anno

Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, Giovanni Ciacci ha ripercorso il suo passato, raccontando anche dei disturbi alimentari e del diabete che lo hanno spinto a rivolgersi a specialisti per un percorso di dimagrimento sicuro.

“In un anno ho perso ben 55 kg e conto di perderne altri nelle settimane di festività. Mi sto preparando per le feste con il traguardo di perdere altri 10 kg. Ho fatto questo percorso di dimagrimento sempre assolutamente sotto controllo medico”.

Lo stylist ha spiegato che il percorso è iniziato grazie a una nuova cura dagli Stati Uniti: “Abbiamo iniziato prima con delle pasticche, mi davano un po’ fastidio e poi siamo passati alle punture, le famose siringhe per dimagrire. Ho iniziato il percorso da 3 mg, poi a 7 e ora sono a 10 e dovrei arrivare a 15. Faccio una puntura alla settimana e devo dire che i risultati sono arrivati. Mi segue una famosa nutrizionista e anche il mio medico di base, che mi visita spesso. Grazie a queste punture io ho evitato l’operazione bariatrica”.

I benefici della cura e i problemi recenti di salute

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è detto felice dei risultati ottenuti con la cura, ma ha anche raccontato di un problema recente: “Adesso mi si è abbassata tanto la vista, ma tanto. Ah, è successo anche a Robbie Williams? Quindi io come Robbie? Comunque devo anche dire che io ero diabetico”.

Lo stylist ha aggiunto: “Io ho sempre avuto dei problemi grossi con il cibo, di bulimia e non solo. Questa cura mi ha rimesso in sesto. Io la notte non mi alzo più per mangiare. Prima svuotavo il frigorifero, mangiavo le cose ancora surgelate. Ora invece per fortuna questo non succede più. Ora la sera prima di andare a letto mi mangio una mela e sono sazio, sto proprio bene. Non sento più la fame di prima”.

Le punture gratuite grazie alla mutua

Prima di lasciare lo studio di Caterina Balivo, Ciacci ha spiegato che le iniezioni della cura statunitense sono gratuite nel suo caso: “I costi elevati delle punture? In realtà io le faccio con la mutua. Questo perché ero obeso, diabetico e con l’ipertensione. La mia condizione era molto particolare”.