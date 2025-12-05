La nuova edizione di Ballando con le Stelle entra ufficialmente nella fase più calda: domani sera andrà in onda la puntata dedicata al ripescaggio, che vedrà tornare in pista tutte le coppie eliminate finora.

Chi torna in gara per il ripescaggio

Rivedremo esibirsi:

La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale

Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Marcella Bella e Chiquito

Nancy Brilli e Carlo Aloia

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Una puntata attesissima, definita dalla conduttrice una vera “resa dei conti”.

Milly Carlucci anticipa: “Puntata cruciale, è la prima semifinale”

Coleggiata con Caterina Balivo a La Volta Buona, Milly Carlucci ha spiegato quanto la serata sarà determinante: “Siamo alla resa dei conti prima del rettilineo verso la finale. Siamo arrivati a un punto cruciale.

Questa puntata è la prima semifinale ed è quella del ripescaggio, infatti si tratta di un appuntamento particolare, perché da una parte c’è la gara dei semifinalisti e dall’altra parte c’è il ripescaggio degli eliminati”.

La Balivo provoca: “Se c’è la Fialdini, il risultato è scontato”

Caterina Balivo ha fatto notare che il ritorno di Francesca Fialdini, considerata una delle concorrenti più forti, potrebbe rendere il ripescaggio “quasi già scritto”. Da qui la proposta: “Se nel ripescaggio ci sarà anche Francesca Fialdini… lei l’abbiamo vista, gioca un altro campionato. Poverini gli altri che gareggiano con lei per essere ripescati… potreste farne passare due e non solo uno”.

La risposta (quasi rivelatrice) di Milly Carlucci

La conduttrice, sorpresa dalla domanda, si è lasciata scappare un indizio importante: “E infatti passer…”. Poi, rendendosi conto di aver forse detto troppo, ha immediatamente corretto il tiro: “Non ti dico nulla, però è una cosa che potrebbe essere probabile. Parliamo di altro… infatti c’è una trappola per i semifinalisti, perché non è detto che tutti vadano avanti, anzi, diciamo che sono in pericolo”.

Carlucci ha poi spiegato: “I semifinalisti avranno la loro manche di gara con un’eliminazione. Non è detto che tutti accederanno alla puntata successiva, che è la seconda semifinale. Nessuno può sentirsi al sicuro”.

Un passaggio che apre chiaramente alla possibilità che due coppie vengano effettivamente ripescate. Una scelta che, secondo molti, equivarrebbe a mantenere viva la competizione nonostante la quasi certa vittoria di Francesca Fialdini.

Ospite speciale: Rocco Hunt ballerino per una notte

Prima di salutare la Balivo, Milly ha svelato anche il nome del nuovo ballerino per una notte: “Avremo Rocco Hunt, che canterà e ballerà con noi. Come vedi, anche quelli che normalmente non lo farebbero, alla fine vengono coinvolti e scendono in pista”.