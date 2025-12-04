L’avventura di Amadeus presso Warner Bros Discovery appare sempre più vicina alla conclusione. Il gruppo, infatti, come si vocifera, passerà di mano: l’ultimo compratore in ordine di tempo sarebbe Netflix, che si è unita a Paramount, Skydance e Comcast per acquisire il famoso colosso dell’intrattenimento.

Nonostante la passione e la professionalità dimostrata da Amadeus nei programmi da lui condotti per Discovery sul Nove, il conduttore non è riuscito a conquistare il pubblico atteso. Gli ascolti lo confermano: Tv8 e Nove restano fanalini di coda tra le reti generaliste, con share quotidiano intorno al 2,5%.

Il possibile ritorno di Amadeus in Rai

Alla luce dei risultati, appare chiaro che Amadeus potrebbe tornare a una tv generalista, in particolare alla Rai, magari dopo qualche mese di pausa.

Mediaset, infatti, sembra aver puntato su Gerry Scotti e Max Giusti come volti principali per i game show, chiudendo le porte a nuove sperimentazioni. Stando a quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, la Rai, invece, potrebbe accoglierlo nuovamente, magari dopo un gesto simbolico di riconciliazione, ricordando che in passato aveva offerto a Amadeus un rinnovo di contratto molto generoso, con la possibilità di sviluppare nuovi format di intrattenimento.

I progetti futuri per Amadeus in Rai

Tra le possibilità più concrete c’è il ritorno con un programma musicale: secondo quanto anticipato da Affari Italiani, il progetto si chiamerebbe provvisoriamente Mirror e potrebbe debuttare su Rai1 con un ospite speciale come Fiorello alla prima puntata. Il format punterebbe a rievocare le celebri Serate d’onore di Pippo Baudo.

Ma non finisce qui. Per l’estate, Amadeus potrebbe testare un nuovo access prime time su Rai1. Si tratterebbe di un game show pensato come valida alternativa a Affari Tuoi, attualmente condotto da Stefano De Martino.

Infine, non va dimenticato il possibile ruolo di Amadeus nel dopo Conti al Festival di Sanremo, scenario che alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo ritorno in grande stile alla Rai.