Durante la puntata del 4 dicembre di La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato in studio Clizia Incorvaia insieme alla sorella Micol. L’atmosfera rilassata dell’intervista ha però lasciato spazio a una rivelazione personale e inaspettata: la piccola crisi sentimentale con il marito Paolo Ciavarro.

Clizia parla della crisi con Paolo Ciavarro

Intervistata dalla conduttrice, Clizia Incorvaia ha spiegato: “Circa un mese fa io e Paolo Ciavarro abbiamo attraversato una fase complicata. Capita che io lo faccia irritare perché sono più spensierata, più leggera…”.

L’influencer ha spiegato che il marito le rimprovera spesso un’eccessiva disorganizzazione, qualità che lei riconosce: “Sono molto sensibile e profonda, anche se cerco di alleggerire tutto con un pizzico di leggerezza. Ne ho bisogno: da ragazza ero molto emotiva, piangevo spesso persino in classe. Oggi quella leggerezza è una forma di fuga, un modo per respirare”.

Riconosce però che il suo modo di essere può creare tensione in una coppia: “A volte questo mio atteggiamento, che sembra noncurante, può dare fastidio e non essere compreso”.

Quando Caterina Balivo ha chiesto se Micol fosse intervenuta per riportare la calma, Clizia ha risposto sorridendo: “Lei ha fatto un po’ da mediatrice, un colpo al cerchio e uno alla botte…”.

Il ruolo di Micol nella vicenda

Anche Micol ha confermato il suo ruolo di supporto: “Sono stata soprattutto un punto d’appoggio. Mi sono beccata sfoghi quotidiani, chiamate infinite… Io ascoltavo e cercavo di darle supporto”.

Con ironia ha aggiunto: “Clizia ha questo talento unico: riesce a spiegarti un’idea in dieci messaggi separati”.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, dove i due si sono incontrati e innamorati. Dal 2020 formano una coppia stabile e molto amata. Nel 2022 è nato il loro primo figlio, Gabriele, mentre Clizia è già madre di Nina, avuta dal matrimonio con Francesco Sarcina. Nel luglio 2024 la coppia si è sposata, anticipando i tempi per permettere a Eleonora Giorgi, gravemente malata, di partecipare al matrimonio. Pochi mesi dopo, l’attrice si è spenta a causa di un tumore al pancreas, lasciando un vuoto enorme nella famiglia.