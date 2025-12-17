Negli ultimi mesi si sono rincorse insistentemente voci su una possibile vicinanza sospetta tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. Rumor che, dall’estate, sono diventati sempre più concreti fino ad arrivare agli scoop invernali che stanno facendo discutere il mondo dello spettacolo.

Dai messaggi privati ai primi inviti a cena

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, Stefano De Martino avrebbe inviato all’attrice spagnola numerosi messaggi di sostegno, accompagnati anche da inviti per cene e aperitivi. Proposte che, almeno inizialmente, sarebbero state tutte declinate dall’ex compagna di Raoul Bova.

Diva e Donna parla di un amore segreto

A rilanciare con forza l’ipotesi di una relazione è stato il settimanale Diva e Donna, che la scorsa settimana ha parlato apertamente di un amore segreto tra il conduttore napoletano e l’attrice. Una ricostruzione che però non ha convinto tutti.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha infatti espresso dei dubbi, spiegando che alcune sue fonti affidabili gli avrebbero confermato come Rocío continui a dichiararsi single.

Le foto che riaccendono il gossip

Nelle ultime ore, però, nuovi elementi hanno riacceso il dibattito. Diva e Donna ha dedicato la copertina del nuovo numero a un’esclusiva che promette di fare rumore: “Grande esclusiva. Le uniche foto della love story segreta. Notte d’amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte”.

Secondo la ricostruzione fotografica, Stefano De Martino sarebbe rientrato da solo nella sua abitazione intorno alle 21:50, mentre Rocío Muñoz Morales sarebbe stata immortalata mentre usciva dallo stesso portone circa quattro ore dopo, in piena notte.

Signoretti e la “caccia” alle foto definitive

Solo pochi giorni fa, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ospite a La Volta Buona, aveva espresso un desiderio molto chiaro: “Sono stati bravi quelli di Diva e Donna, la loro copertina è un bel colpo. Adesso però mancano le foto e io spero che Babbo Natale regali a me i primi scatti di questa coppia”.

Va precisato, infatti, che non esistono al momento immagini di Stefano e Rocío insieme mano nella mano o mentre si baciano, lasciando ancora spazio ai dubbi.