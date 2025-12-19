La 19esima edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, si è conclusa con la finale andata in onda ieri sera. A trionfare è stata Anita Mazzotta, che ha battuto per un soffio Giulia Soponariu: le percentuali finali infatti sono state 50,46% contro 49,54%, confermando una vittoria al fotofinish.

Le eliminazioni della puntata finale

Durante l’ultima diretta, il pubblico ha visto uscire prima Omer Elomari, poi Grazia Kendi e infine Jonas Pepe. Così, al rush finale, sono arrivate soltanto Anita Mazzotta e Giulia Soponariu. La giovane vincitrice, 26enne e piercer, era data per favorita dai sondaggi e dai bookmaker.

Una vittoria controversa

La vittoria di Anita Mazzotta non è stata accolta positivamente dagli utenti sui social. Molti spettatori hanno espresso il loro disappunto, definendola una scelta ingiusta: “La vincitrice più ingiusta di tutte le edizioni del Grande Fratello”, ha commentato un utente. E ancora: “Era scontato vincesse Anita, come è stata scontata tutta questa noiosissima edizione”; “La finale meno emozionante della storia”.

Alcuni invece hanno festeggiato il trionfo di Anita: “Te la meriti tutta questa vittoria”; “Anita travolta dall’affetto delle persone che l’hanno capita. È tutto così giusto”.

Cinque donne di seguito vincono il Grande Fratello

Con il trionfo di Anita Mazzotta, si conferma un trend storico: è infatti la quinta donna consecutiva a vincere il reality, dopo Jessica Morlacchi, Perla Vatiero, Nikita Pelizon e Jessica Selassiè.

Critiche all’edizione e alla finale

Secondo molti telespettatori, questa edizione del GF è stata una delle più noiose della storia. La vincitrice, pur amata da una parte del pubblico, non ha lasciato un segno indelebile nella Casa, e la finale è stata criticata per la mancanza di dinamiche coinvolgenti e colpi di scena significativi.