Lo storico programma televisivo OK! Il Prezzo è Giusto avrebbe dovuto fare il suo atteso ritorno su Rai 1 a partire dalla primavera 2026, ma il progetto sembra essere cambiato radicalmente.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, l’operazione sarebbe saltata dopo che “il ritorno dello storico programma, prodotto da Fremantle, era stato annunciato sul sito di Rai Pubblicità, era stato commentato da Iva Zanicchi ed era stato scelto il nuovo conduttore (Flavio Insinna)”.

“Ma non è finita qui – conclude Candela -: ora il titolo potrebbe far ritorno sulle reti Mediaset”.

Il progetto originale

Il ritorno di OK! Il Prezzo è Giusto prevedeva quattro puntate speciali in prima serata, e non nella fascia dell’access prime time come inizialmente ipotizzato. L’idea era quella di unire gioco, intrattenimento e nostalgia, richiamando il format storico che ha accompagnato generazioni di telespettatori.

Flavio Insinna in pole position

Secondo le anticipazioni di Giuseppe Candela, la Rai aveva scelto Flavio Insinna come conduttore del nuovo ciclo di puntate. Il volto storico de “L’Eredità” e di “Affari Tuoi” era dunque pronto a tornare protagonista con un format che prometteva di catturare il pubblico con sfide, premi e la simpatia che lo contraddistingue.