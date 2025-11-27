Ivana Castorina, ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, svelando i suoi pensieri sui coinquilini e chi secondo lei merita di vincere il reality show.

Chi non le piace: Anita Mazzotta e Grazia Kendi

Ivana non ha usato mezzi termini nel parlare di due ex compagne di Casa. Anita Mazzotta e Grazia Kendi sono state, secondo lei, “coalizzate contro di me”.

“Non mi aspettavo che Anita e Grazia fossero coalizzate contro di me, dato che in Casa abbiamo sempre condiviso una bella amicizia. Si sono divertite nell’agire alle mie spalle ed arrivare fino alla fase finale del percorso facendo un gioco sporco che, sicuramente, non fa loro onore. Ma mi tranquillizza il fatto che il pubblico vede tutto e a tempo debito trarrà le giuste conclusioni”.

Tra le due, la critica più severa va ad Anita, definita la più stratega: “Jonita? Credo che il sentimento sia a senso unico. La più stratega è assolutamente Anita. Da quello che ho visto fuori, penso che più che giocatrice lei sia entrata proprio stratega e con la voglia di vincere a tutti i costi, non curandosi dei rapporti umani”.

Chi le piace e chi tifa

Non mancano anche le parole positive. Ivana esprime la sua felicità per Giulia Soponariu, eletta prima finalista: “Era una delle mie persone in Casa e spero lo sarà anche fuori. Credo che sia la persona più pura e vera lì dentro e la finale è senz’altro meritata”.

Inoltre, Ivana confessa di tifare per Donatella Mercoledisanto, pur ammettendo che altri concorrenti meritino la vittoria per il loro percorso: “Chi merita di vincere? Sono un po’ di parte. Se dovesse decidere il mio cuore direbbe Donatella ma se parliamo di merito credo che Jonas, Giulia o Simone lo meritino un po’ di più per il tipo di percorso che hanno fatto. Sempre diretti, schietti e sinceri. Non hanno anteposto il gioco ai rapporti umani”.

Nessun rimpianto: un messaggio di forza e dignità

Ivana ha chiuso l’intervista sottolineando di non avere rimpianti per la sua esperienza al Grande Fratello: “Prima di entrare in Casa mi ero proposta di rimanere sempre me stessa e farmi conoscere per quella che sono. Volevo mandare un messaggio di forza, speranza e dignità, e credo di esserci riuscita”.