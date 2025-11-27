È tornato l’appuntamento con le pagelle di Sonia Bruganelli al Grande Fratello. L’opinionista, nota per la sua schiettezza e i commenti diretti, ha condiviso sui social la sua classifica settimanale dei concorrenti, evidenziando chi l’ha conquistata e chi, invece, continua a deludere.

Nell’ultima settimana, Sonia ha commentato le dinamiche tra i protagonisti della Casa e ha assegnato le sue valutazioni tra promossi, rimandati e bocciati. Su Omer Elomari e Jonas Pepe, ad esempio, ha spiegato: “Omer vs Jonas. Questi due non si prendono e non si prenderanno mai, siamo arrivati alla fine e devo dire che danno il peggio di loro quando sono uno contro l’altro. Li promuovo perché sono due grandi protagonisti, due ragazzi in gamba e anche generosi con il GF”.

Anche Domenico D’Alterio e Mattia Scudieri hanno ricevuto un commento personale: il primo, inizialmente in difficoltà, viene promosso per la sua capacità di far ridere, mentre il secondo viene rimandato.

Francesca Carrara e Rasha Younes hanno conquistato l’opinionista per il loro carattere deciso. Sonia ha infatti detto: “Due donne calienti, a me piacciono i caratteri forti quindi promosse entrambe”.

Particolare attenzione ha ricevuto anche Grazia Kendi: inizialmente poco sostenuta, ora Sonia ha ammesso che comincia a farle tenerezza, promuovendola come la vera “drama queen” della settimana. Per Mattia, invece, ribadisce il rimando, sottolineando come giochi troppo con le dinamiche della Casa.

Non mancano poi i commenti sulle caratteristiche generali dei concorrenti. Domenico viene definito imprevedibile e a volte catastrofico, mentre Jonas resta il provocatore naturale della Casa. Omer e Jonas formano una coppia che tende a provocarsi a vicenda, creando momenti di tensione ma anche di spettacolo. La più divertente della settimana, secondo Sonia, è Benedetta Stocchi, che insieme a Domenico regala momenti comici e leggeri. Donatella Mercoledisanto, invece, prova ad essere empatica, mentre Anita Mazzotta resta il “comodino” della Casa, anche se l’opinionista nota che questa settimana i comodini sembrano essere scomparsi.