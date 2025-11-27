Beatrice Luzzi torna a parlare del Grande Fratello, condividendo la sua esperienza come opinionista e riflettendo sulle dinamiche interne del celebre reality show. Intervistata da Fanpage, l’attrice ha analizzato l’attuale edizione, il ruolo che le era stato assegnato e le scelte del format, senza risparmiare frecciate ai suoi ex compagni d’avventura, ad Alfonso Signorini e a Cesara Buonamici.

Il Grande Fratello ha perso appeal

Secondo l’attrice, la crisi di ascolti e interesse del reality deriva sia dalla struttura del format sia dalla conduzione: “Il GF ha perso un po’ del suo appeal. È solo nel nostro Paese, e in pochi altri, che continua ad andare in onda, quindi esiste una certa stanchezza nei confronti del format. Poi, mettere al timone una conduttrice bravissima ma non innovativa probabilmente non ha aiutato”.

Critiche alla selezione e al montaggio delle clip

L’ex gieffina ha inoltre sottolineato come il montaggio televisivo possa manipolare l’immagine dei concorrenti: “Quando ero concorrente, ad esempio, i miei coinquilini facevano certi discorsi a letto dai quali emergeva chiaramente la loro malafede. Eppure i video in puntata non li mostravano. In alcuni casi, più che antipatia, parlerei di psicopatia, perché l’accanimento nei miei confronti e la manipolazione delle mie parole sono diventati quasi patologici”.

Da opinionista, la Luzzi ha scelto di difendere alcuni concorrenti, anche se non condivideva stile, contenuti e ambizioni: “Le ho difese perché so quanto sangue si versi in certe situazioni e mi sono sentita moralmente in dovere di alleggerire il carico”.

L’esperienza come opinionista e la richiesta di maggiore spazio

Beatrice Luzzi ha confessato di aver sofferto la gestione del ruolo di opinionista, spesso limitata nello spazio di intervento: “Che Alfonso mi lasciasse più spazio, perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara. Per rispetto dei loro ruoli e della loro anzianità televisiva, sono rimasta al mio posto, ma tornando indietro mi prenderei lo spazio anche quando non mi viene concesso, per dire ciò che è importante dire. Ho sempre parlato molto poco e dopo le omelie di Cesara. Nella prima puntata fui presentata come il terzo incomodo e così sono stata trattata”.