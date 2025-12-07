Stefano e Milva Fiordelisi, genitori di Antonella Fiordelisi, influencer, modella e volto televisivo, hanno rilasciato una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno nel corso della quale hanno raccontato le mille sfaccettature della figlia.

Com’era Antonella da piccola?

Secondo Milva, Antonella già da piccola era «esplosiva, sempre piena di idee». Suo padre, Stefano, invece la definisce «testarda».

Milva racconta: «Era molto dinamica, una fatica farla stare seduta a scuola dietro il banco». Stefano aggiunge: «Per incanalare la sua energia pensammo di farle praticare danza ritmica, pallavolo e, dall’età di 9 anni, scherma».

L’arrivo sui social e i primi scandali

Antonella scopre il mondo dei social a 14 anni. «Era appassionata anche di foto, sia farle che farsele fare. Poi ha optato per farsele fare», racconta Stefano.

A 17 anni diventa nota per le foto glamour, e proprio allora esplode il caso legato a Gonzalo Higuaín. Milva ricorda: «Era già conosciuta sui social e viene contattata da Higuaín su Instagram che le fa i complimenti e le chiede foto del lato B».

La reazione della figlia? «Gli manda una foto in cui fa le linguacce», racconta Stefano. Ma la vicenda diventa pubblica quando Antonella posta su Ask.fm lo screenshot della conversazione definendo il calciatore “malato”.

«Il post resta in rete 20 minuti, il tempo necessario per scatenare il finimondo. Ne parlarono tutti i giornali, persino stranieri come The Sun, e Antonella venne invitata da Barbara D’Urso a Domenica Live», racconta Milva.

Le scuse arrivano subito: «Antonella il giorno dopo precisa che “malato” l’aveva detto in senso scherzoso, goliardico. Che i malati veri sono altri», precisa Stefano.

L’intervento della Juventus

Qualche giorno dopo, la famiglia riceve una telefonata dalla Juventus. Milva ricorda: «Un avvocato, in viva voce, ci contatta in rappresentanza dello staff dirigenziale. Io, prevenendolo, gli faccio notare che mia figlia si era già scusata pubblicamente».

«L’avvocato disse: “Noi chiamiamo per Gonzalo. Vogliamo sapere se ha insistito”. Antonella confermò che non aveva insistito», aggiunge Stefano.

Il Grande Fratello: un’esperienza intensa

Un’altra tappa importante e complicata della vita di Antonella è stata la partecipazione al Grande Fratello. Milva racconta: «Un’esperienza traumatica stare chiusa nella Casa sei mesi, io l’ho seguita h24». Stefano aggiunge: «Dopo tanto tempo là dentro è normale che nascano i conflitti».

In quel periodo, la mamma scrive anche a Pier Silvio Berlusconi: «Vedevo che stava male e resi pubblica la mia disperazione. Chiesi che la facessero uscire, mi firmai: una mamma preoccupata». Stefano conferma: «Infatti uscì due settimane prima, peccato, avrebbe potuto vincere».

Hater e denunce

Con l’aumento della popolarità, arrivano anche gli haters. Milva racconta: «Sono proporzionati al numero dei fan. Ora ha 1,5 milioni di follower. Dicono cose brutte, molto offensive». Stefano aggiunge: «Già quando Antonella mise una foto un po’ sexy a 16 anni le arrivarono migliaia di commenti cattivi, volgari e anche minacciosi».

Milva conferma: «Abbiamo fatto 4-5 denunce, siamo in attesa di sapere qualcosa dalle forze dell’ordine». Stefano precisa: «Non è facile identificarli, c’è gente con 50-60 profili diversi collegati a una sola persona. Ma bisogna denunciare sempre».

Tenacia, studi e televisione

Antonella si laurea in Scienze Politiche, partecipa a Pechino Express ed è reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show. Milva racconta: «Pippo Pelo ha detto che è costante, seria, una vera professionista». Stefano aggiunge: «Ivana Sabatini, una delle autrici di TQS, non si aspettava che fosse così ligia sul lavoro».

L’amore con Giulio Fratini

Da alcuni mesi Antonella è legata all’imprenditore Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci. Milva racconta: «Mi piace. È un ragazzo equilibrato, pacato, il contrario di lei. Si compensano bene». Stefano aggiunge: «È la prima volta che non ho nulla da ridire. Almeno per il momento».

Il futuro in TV e il ritorno alla scherma

Dove la vedrebbero i genitori in tv? Milva: «A condurre un programma sportivo o in un varietà, come showgirl. Un po’ alla Michelle Hunziker».

Stefano: «Lei è molto empatica, la vedrei bene in un programma comico tipo Zelig».

E la scherma? Milva racconta: «Ha incontrato Tommaso Marini a La volta buona e le è venuta voglia di riprendere». Stefano aggiunge: «Mi ha detto: papà, cerca tutta l’attrezzatura e portamela».