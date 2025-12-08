Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello lunedì primo dicembre, Mattia Scudieri è rientrato in Sicilia. Le sue condizioni di salute, però, non gli permetteranno di essere presente in studio nella puntata di lunedì 8 dicembre su Canale 5.

L’infortunio al piede durante una partita di pallavolo

L’ex gieffino si era fatto male mentre giocava a pallavolo nella casa di Cinecittà. Subito dopo l’infortunio, era stato costretto a lasciare temporaneamente il reality per accertamenti, per poi rientrare con stampelle e piede e caviglia fasciati. Scudieri aveva subito manifestato forte dolore, temendo di essersi “rotto la caviglia”, ma fortunatamente non è stato necessario alcun intervento chirurgico: soltanto bendaggio e riposo.

L’annuncio su Instagram: “Non posso viaggiare”

Nelle ultime ore, attraverso una storia Instagram, Mattia Scudieri ha comunicato ai fan la sua assenza nella prossima diretta: “Buongiorno, volevo avvisarvi che domani non ci sarò in puntata perché, come ben sapete, ho il piede che non ha una forma. Non riesco neanche a camminare bene, quindi non potrò viaggiare”.

Le difficoltà motorie lo costringono a restare a riposo, impedendogli di partecipare al confronto in studio.

Rapporti tesi con Grazia Kendi dopo l’eliminazione

Dopo l’uscita dal programma, Scudieri ha preso le distanze da Grazia Kendi, con cui aveva instaurato un rapporto che aveva alimentato la gelosia della fidanzata, Carlotta Vendemmia. Secondo Mattia, questa vicinanza gli avrebbe persino penalizzato il percorso nel gioco. La puntata dell’8 dicembre avrebbe potuto offrire un chiarimento, che però non potrà avvenire a causa dell’infortunio.