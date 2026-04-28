GF Vip, anticipazioni 28 aprile: arriva Alvin, il mistero di Francesca Manzini e il verdetto al televoto

Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello VIP, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, con il supporto in studio di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Una puntata ricca di tensioni, colpi di scena e nuove dinamiche che promettono di cambiare ancora una volta gli equilibri all’interno della Casa.

Valeria Marini entra nella Casa: il “ciclone stellare” sconvolge tutto

L’ingresso di Valeria Marini ha già avuto un impatto esplosivo sul gruppo. Definita il “ciclone stellare”, la showgirl ha riacceso vecchie tensioni e creato nuove fratture tra gli inquilini.

Il momento più atteso della serata sarà il confronto diretto tra Valeria Marini e la sua storica rivale Antonella Elia, protagoniste di uno scontro che promette scintille.

Il mistero di Francesca Manzini divide la Casa

Al centro delle polemiche anche Francesca Manzini, finita nel mirino per alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale.

Secondo alcuni concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini, la gieffina starebbe alimentando dubbi sulla propria sincerità per attirare attenzione.

Stasera è previsto un confronto diretto che potrebbe chiarire definitivamente la situazione o aumentare le tensioni.

Quattro donne in lotta per la leadership: alleanze e scontri

Il ritorno di Paola Caruso dall’esilio nel monolocale ha ridisegnato gli equilibri della Casa. Si sono riformate nuove alleanze, in particolare con Alessandra Mussolini, schierata apertamente contro Antonella Elia e Adriana Volpe. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

Un vero e proprio scontro tra quattro protagoniste femminili per la conquista della leadership interna.

Nel frattempo, anche un’attività apparentemente innocente come la preparazione di una coreografia si trasforma in terreno di scontro:

Francesca Manzini nel ruolo di coreografa

nel ruolo di coreografa Valeria Marini come “diva” del gruppo

come “diva” del gruppo Alessandra Mussolini e Antonella Elia nei panni di giudici inflessibili

Sorpresa nella Casa: arriva Alvin

A movimentare ulteriormente la serata sarà una sorpresa inaspettata: l’ingresso di Alvin, chiamato per aiutare gli inquilini in una prova speciale all’ultima nota.

Un momento leggero che potrebbe però influenzare umori e strategie.

Televoto e nuova eliminazione: chi dovrà lasciare la Casa?

La puntata si chiuderà con una nuova eliminazione definitiva. Al televoto sono finiti:

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Paola Caruso

Il pubblico sarà chiamato a decidere chi dovrà abbandonare il gioco, in un verdetto che potrebbe ribaltare ancora una volta gli equilibri del reality.