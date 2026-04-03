GF Vip, le anticipazioni della sesta puntata: Manzini sott'attacco, una sorpresa per Raul e il verdetto del televoto

Venerdì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Francesca Manzini al centro delle critiche
I giorni passano e le tensioni in Casa aumentano. Francesca Manzini è al centro delle polemiche, soprattutto per le osservazioni di Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Secondo le due concorrenti, il rapporto con Raimondo Todaro appare morboso e le lacrime per il suo allontanamento eccessive. Alcuni atteggiamenti di Francesca vengono giudicati finti e troppo buonisti.
Questa sera, Francesca Manzini avrà l’opportunità di rispondere alle accuse e chiarire la sua posizione. Inoltre, Paola Caruso sospetta che il legame tra Francesca e Raimondo Todaro possa essere studiato a tavolino per attirare l’attenzione del pubblico. Come reagiranno i due concorrenti?
Ibiza Altea e il confronto con le “nemiche”
Ibiza Altea, nominata da quasi tutte le donne e costretta a vivere in isolamento con Raimondo Todaro nel monolocale, sarà protagonista di un nuovo confronto faccia a faccia con le sue “nemiche”. Avrà meditato vendetta?
Argomenti
Una sorpresa inaspettata per Raul Dumitras
Durante la puntata, una sorpresa speciale attende Raul Dumitras: una persona entrerà in Casa per dimostrargli tutto il suo amore.
Chi conquisterà il cuore nella Casa?
Una donna della Casa ha catturato l’attenzione di Raul Dumitras e Renato Biancardi. Chi sarà la musa della seduzione e come reagiranno i due concorrenti?
Televoto: chi si salverà?
Infine, il momento più atteso: il verdetto del televoto. Chi riuscirà a salvarsi tra Ibiza Altea e Raimondo Todaro?