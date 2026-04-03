GF Vip, le anticipazioni della sesta puntata: Manzini sott'attacco, una sorpresa per Raul e il verdetto del televoto

Venerdì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Francesca Manzini al centro delle critiche

I giorni passano e le tensioni in Casa aumentano. Francesca Manzini è al centro delle polemiche, soprattutto per le osservazioni di Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Secondo le due concorrenti, il rapporto con Raimondo Todaro appare morboso e le lacrime per il suo allontanamento eccessive. Alcuni atteggiamenti di Francesca vengono giudicati finti e troppo buonisti.

Questa sera, Francesca Manzini avrà l’opportunità di rispondere alle accuse e chiarire la sua posizione. Inoltre, Paola Caruso sospetta che il legame tra Francesca e Raimondo Todaro possa essere studiato a tavolino per attirare l’attenzione del pubblico. Come reagiranno i due concorrenti?

Ibiza Altea e il confronto con le “nemiche”

Ibiza Altea, nominata da quasi tutte le donne e costretta a vivere in isolamento con Raimondo Todaro nel monolocale, sarà protagonista di un nuovo confronto faccia a faccia con le sue “nemiche”. Avrà meditato vendetta? Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

alessandra mussolini

raul dumitras

Una sorpresa inaspettata per Raul Dumitras

Durante la puntata, una sorpresa speciale attende Raul Dumitras: una persona entrerà in Casa per dimostrargli tutto il suo amore.

Chi conquisterà il cuore nella Casa?

Una donna della Casa ha catturato l’attenzione di Raul Dumitras e Renato Biancardi. Chi sarà la musa della seduzione e come reagiranno i due concorrenti?

Televoto: chi si salverà?

Infine, il momento più atteso: il verdetto del televoto. Chi riuscirà a salvarsi tra Ibiza Altea e Raimondo Todaro?