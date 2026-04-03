GF Vip, chi sono gli "innominabili" che "terrorizzano" i concorrenti: i nomi che non si possono dire

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip torna d’attualità il tema degli “innominabili”.

Durante una chiacchierata sui look delle prossime puntate, Francesca Manzini ha citato un misterioso sostenitore del buon gusto femminile: uno che vuole le donne elegantissime in abito da sera. Non ha fatto nomi, parlando solo di “l’innominabile”.

Alessandra Mussolini ha chiesto spiegazioni, ma Francesca si è mantenuta vaga. Alcuni hanno ipotizzato Pier Silvio Berlusconi, altri Suo Padre, il Cavaliere, ma resta pura speculazione.

A pensarci bene, considerando il contesto degli outfit a Striscia la Notizia, l’innominabile potrebbe essere Antonio Ricci, patron del programma. Argomenti grande fratello

Il secondo innominabile: il nome che fa paura a tutti

Il vero innominabile dell’edizione, però, è chi davvero incute timore nella Casa. Quando GionnyScandal ha provato a imitare Fabrizio Corona con il suo tormentone, Francesca Manzini l’ha bloccato con fermezza: “No! No! Non si dice quella frase!”.

Non è un caso. Con Falsissimo, Corona aveva già tentato di sabotare l’edizione, che Mediaset ha poi deciso di mandare in onda completamente ristilizzata con il ritorno di Ilary Blasi, l’ingaggio di Selvaggia Lucarelli e la presenza di Alessandra Mussolini nel cast.

Nominare Fabrizio Corona dentro la Casa significherebbe dargli ciò che vuole: visibilità e ossigeno mediatico.