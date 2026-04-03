GF Vip, perché Adriana Volpe ha lasciato la Casa: Paola Caruso svela la vera ragione

Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip, sorprendendo il pubblico a meno di tre settimane dall’inizio dell’edizione 2026 del reality. La conduttrice è entrata nel loft il 17 marzo, ma oggi si è resa necessaria una breve assenza per motivi personali.

Uscita temporanea: i motivi personali

La produzione del programma di Canale 5 ha comunicato tramite i canali social ufficiali: "Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali".

Non si tratta di un ritiro definitivo, ma di un’uscita breve. La spiegazione ufficiale non ha fornito dettagli, scatenando diverse ipotesi tra i fan. A chiarire la situazione ci ha pensato Paola Caruso, intervenendo in diretta con i coinquilini.

Il piccolo infortunio: radiografia e mano steccata

Secondo quanto riportato dagli spettatori della diretta h24 su Canale 55, la "Bonas" di Avanti un altro", Paola Caruso, ha spiegato che Adriana Volpe è uscita per sottoporsi a una lastra. Argomenti grande fratello

adriana volpe

L’assenza è durata solo poche ore. Al rientro nella Casa, Adriana Volpe aveva la mano steccata: il controllo medico ha evidenziato una microfrattura a un dito, come confermato dall’account ufficiale della conduttrice.

Nonostante l’infortunio, Adriana Volpe sarà regolarmente presente nella puntata del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3 aprile 2026.