GF Vip, ex gieffina accusa Paola Caruso: "Mi disse che ero malata di testa"

Alessia Macari, ex volto iconico di Avanti un Altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della sua storica rivalità con Paola Caruso, riaccendendo una polemica che dura ormai da anni.

Ospite del format Casa Lollo condotto da Lorenzo Pugnaloni, la showgirl ha commentato l’attuale esposizione mediatica della sua ex amica, lasciando intendere che questa nuova esperienza televisiva potrebbe rivelare lati inediti del suo carattere.

“Sono felice che sia al Grande Fratello Vip, perché lì uscirà per quella che è davvero. Non potrà fingere a lungo”.

“Eravamo amiche, poi è successo qualcosa”

Nel corso dell’intervista, Alessia Macari ha ripercorso la fine del loro rapporto, raccontando di una rottura arrivata in modo improvviso e, almeno dal suo punto di vista, senza un motivo chiaro.

Le due, un tempo molto legate, si sono allontanate bruscamente, fino ad arrivare a uno scontro televisivo durante Selfie – Le Cose Cambiano, dove – secondo il racconto di Alessia – Paola Caruso l’avrebbe attaccata duramente anche sul piano personale.

“Mi disse che non avevo cervello, che ero malata… cose molto pesanti”.

Eppure, alla domanda su cosa abbia scatenato davvero il litigio, la Macari ha ammesso di non avere una risposta precisa, spiegando di aver semplicemente deciso di prendere le distanze perché alcuni atteggiamenti non le piacevano più. Argomenti grande fratello

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Le accuse di Paola Caruso e la versione mai dimenticata

La vicenda, però, ha radici più profonde e risale al 2016, un periodo in cui entrambe erano al centro dell’attenzione mediatica: Paola Caruso reduce da L’Isola dei Famosi e Alessia Macari protagonista al Grande Fratello Vip.

Fu proprio in quel momento che Paola decise di rompere il silenzio, accusando pubblicamente l’ex amica di comportamenti scorretti e di averle voltato le spalle. Secondo la sua versione, Alessia avrebbe parlato male di lei alle spalle e, soprattutto, avrebbe cercato di sottrarle opportunità lavorative, arrivando persino a contattare i suoi sponsor.

Un tradimento che, nelle parole della Caruso, fu difficile da digerire: “Mi fidavo di lei, ma mi ha pugnalata alle spalle”.

Lo scontro in TV e l’abbraccio finale

Il momento più acceso della loro rivalità arrivò quando si ritrovarono faccia a faccia a Selfie – Le Cose Cambiano. In quell’occasione, lo scontro fu diretto e senza filtri, con accuse reciproche e parole molto dure.

Paola Caruso arrivò anche a mettere in dubbio la sincerità di alcune dichiarazioni personali di Alessia Macari, alimentando ulteriormente la tensione tra le due.

Eppure, contro ogni aspettativa, il confronto si concluse con un momento di apparente riavvicinamento. Davanti alle telecamere, le due si lasciarono andare a un abbraccio carico di emozione, accompagnato da una frase che lasciava intravedere un legame mai del tutto spezzato: “Ci siamo tanto odiate, ma perché ci siamo tanto amate”.