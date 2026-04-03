GF Vip, Giovanni Calvario si sfoga dopo l'eliminazione: "E' un gioco superficiale"

Giovanni Calvario, archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornato sui social con un lungo video sfogo, condividendo con i fan riflessioni personali e pensieri maturati durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Una nuova consapevolezza di sé

Nel video, Calvario ha raccontato di essere tornato alla sua vita quotidiana con maggiore consapevolezza di sé e dei propri valori. Ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto e ha chiarito che il suo obiettivo non era la fama, ma creare connessioni autentiche, anche in un contesto che percepisce come superficiale.

“Sono finalmente tornato alla realtà, alla mia musica, ai miei libri, alle mie rune, alle mie tantissime passioni. Sono anche andato a teatro ieri sera, finalmente, mi mancava”, ha detto Giovanni Calvario.

Riflessioni sul percorso nella casa

Calvario ha spiegato di essersi sentito compreso da chi è riuscito a vedere oltre la sua immagine pubblica, sottolineando l’importanza di rispetto, ascolto ed eleganza.

“Io lì dentro non mi aspettavo di trovare una cosa: la conferma di chi sono e di quello in cui credo. Grazie a chi ha visto oltre, chi ha capito che dietro ogni scelta, la gentilezza, l’eleganza, i miei silenzi, c’era una persona con i suoi amori, i suoi dolori, le sue contraddizioni”, ha dichiarato. Argomenti grande fratello

Un obiettivo oltre la fama

Per Giovanni, la partecipazione al Grande Fratello Vip non era una ricerca di notorietà: “Quindi no followers, no views, no la fama, ma una profondità. In un gioco così superficiale, ricco di finzioni, io cercavo una connessione profonda. La fama per me è solo un mezzo, non un fine”.

Ha inoltre parlato del suo progetto personale, il “castello degli artisti”, un luogo reale o simbolico dove promuovere arte, cultura e condivisione, rispondendo alla solitudine con la creazione di spazi di incontro autentici.

Accettazione dei difetti e ricerca del giudizio sull’opera

Calvario ha ribadito di voler essere giudicato per ciò che fa, più che per chi è come persona, citando anche Caravaggio come esempio: “Ci giudichiamo Caravaggio per l’assassino che era o per l’arte che ci ha lasciato? Io voglio essere giudicato per quello che faccio, non per l’umile uomo che sono, con tutti i difetti che mi porto sulle spalle”.

Ha concluso ringraziando i fan e anticipando la sua presenza in puntata venerdì: “A tutti quelli che hanno visto, capito e scritto con affetto, io vi dico grazie. Questa battaglia non finisce qui, anzi è appena iniziata”.