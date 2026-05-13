Uomini e Donne: Sara Gaudenzi svela la verità sulla rottura con Alessio Rubeca: "Cos'è successo quella notte"

La storia tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, coppia nata durante l’attuale stagione di Uomini e Donne, è ufficialmente giunta ai titoli di coda. I due ormai ex fidanzati hanno preso strade separate, lasciando molti fan sorpresi e con numerosi dubbi sulle cause della rottura.

Negli ultimi giorni, le voci di presunti tradimenti e le frecciatine sui social hanno alimentato ulteriormente il dibattito, spingendo Sara a fornire la sua versione dei fatti.

Le parole di Sara Gaudenzi sulla rottura

Durante un’intervista rilascia a Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo, Sara Gaudenzi ha raccontato con sincerità i motivi che l’hanno portata a interrompere il rapporto: "Un giorno ho deciso di preparargli tutto quello che avevo preso e che non era stato apprezzato e non aspettare con lui la mezzanotte ma fargli spegnere le candeline con i suoi amici. Io me ne sono andata in camera e gli ho detto che me ne sarei andata perché non ci vedevo chiaro". Argomenti uomini e donne

Sara ha spiegato che durante quella notte sono state dette parole forti, tra cui la frase: "Torno sui siti di incontro".

Secondo Sara, si tratta di parole dettate dalla rabbia del momento, non da un reale intento: "Io non sono come lui che a 'me la paghi' dici 'è una minaccia'. No, quello è un messaggio di una persona che reagisce di pancia, sentendosi ferita".

Sara chiarisce la sua posizione

Sara Gaudenzi ha anche spiegato il suo comportamento dopo la rottura: "Sono andata via di casa, non sono stata fermata. Nei giorni successivi sono stata evitata… Mi sono analizzata come penso faccia qualsiasi persona: ho sbagliato, non ho sbagliato, è una storia finita, non è finita, mi manca o non mi manca, si può risolvere, non si può risolvere. Di certo il mio pensiero in quei giorni non poteva essere contattare altri uomini sui social oppure andare a ballare e flirtare".