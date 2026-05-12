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Uomini e Donne, Sara Gaudenzi mostra le segnalazioni ricevute su Alessio Rubeca: prove e sospetti di tradimento

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi mostra le segnalazioni ricevute su Alessio Rubeca: prove e sospetti di tradimento

 storia tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, nata a Uomini e Donne, è già finita: sospetti di tradimento emergono sui social

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, e la sua scelta Alessio Rubeca hanno ufficialmente chiuso la loro relazione. La fine della storia, iniziata solo pochi mesi fa, sembra essere stata particolarmente turbolenta.

La crisi annunciata da Sara Gaudenzi

Solo poche ore fa, Sara Gaudenzi aveva parlato di una crisi con Alessio Rubeca, senza però confermare direttamente i sospetti di tradimento che circolavano da giorni (ne abbiamo parlato QUI). La situazione, tuttavia, è rapidamente peggiorata.

I nuovi indizi sul presunto tradimento

Poche ore fa, l’ex tronista ha cambiato approccio, condividendo sul suo profilo Instagram un video e uno screenshot che lasciano intuire un possibile tradimento da parte di Alessio Rubeca. Le immagini non dimostrano nulla in modo inequivocabile, ma la vicinanza di Alessio a un’altra ragazza in discoteca, seguita subito dopo da un “segui” su Instagram, ha alimentato i dubbi dei fan.

La smentita di Alessio Rubeca

Tuttavia, Alessio ha prontamente smentito durante una chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni: “Non c’è stato nessun tradimento. La nostra relazione è finita mercoledì scorso, poco prima del mio compleanno che ho passato con altre persone dentro casa. Sì, sono andato a ballare, non c’è niente di male… il video che lei ha postato non ha senso: quello di spalle è un mio amico, la ragazza è una mia amica. Non sarei così stupido da andare lì per baciare qualcuno, mi riconoscerebbero subito”.

 

 

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