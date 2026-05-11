Uomini e Donne: è già finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca? Tutti i dettagli sulla presunta rottura

La storia d’amore tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembra essere giunta a un punto di svolta. Stando a quanto trapela nelle ultime ore, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne avrebbe interrotto la relazione.

Dal grande amore alla possibile crisi

Pochi mesi fa, Sara e Alessio sembravano pronti a costruire un futuro insieme. La coppia aveva persino parlato di una possibile convivenza a Roma, per consolidare il loro rapporto e dare nuova linfa al loro amore.

Tuttavia, nelle ultime settimane, i segnali sui social indicano un cambiamento: la coppia non ha più condiviso foto o storie insieme, cosa che fino a poco tempo fa era molto frequente. Argomenti uomini e donne

Il post che fa discutere

Un dettaglio ha attirato l’attenzione dei fan: Sara Gaudenzi ha pubblicato sui suoi canali social la frase: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio… Stay Tuned”.

Molti utenti hanno interpretato questo post come una possibile frecciatina indirizzata a Alessio Rubeca, con cui ormai i rapporti sembrerebbero incrinati.

Conferma della rottura

A rincarare la dose ci ha pensato Deianira Marzano, che attraverso una storia Instagram ha scritto: “Sì, si sono lasciati. Lui l’ha tradita”. Questa dichiarazione alimenta i sospetti di una rottura definitiva tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

Cosa succederà adesso?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Sara Gaudenzi o Alessio Rubeca. I fan della coppia attendono sviluppi e sperano in chiarimenti sui motivi della presunta separazione.