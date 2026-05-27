Raul Dumitras e Lucia Ilardo, gelo totale dopo il GF Vip: “Non c'è mai stato nulla”, ma la replica di lei infiamma i social

Raul Dumitras e Lucia Ilardo tornano al centro dell’attenzione dopo le recenti dichiarazioni che hanno riacceso il dibattito sul loro rapporto nato all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i due, dentro la Casa, il legame era apparso da subito complesso: continui alti e bassi, incomprensioni, momenti di forte tensione e successive riconciliazioni avevano fatto pensare a un rapporto in evoluzione, che nel tempo si era poi stabilizzato in una sorta di amicizia.

Una volta terminata l’esperienza televisiva, però, la situazione sembra essersi raffreddata rapidamente. Argomenti grande fratello

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Raul Dumitras chiarisce: “Nessuna storia, solo un’amicizia”

Ospite delle domande dei fan sui social, Raul Dumitras ha voluto mettere fine a ogni interpretazione sul rapporto con Lucia Ilardo, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale o dinamica diversa da quella amichevole.

L’ex gieffino ha spiegato: “Io potrei anche parlare tanto, ma semplicemente non c’è nulla da dire. Non c’è mai stato nulla. Siamo due persone che inizialmente non si capivano, poi si sono chiarite ed è nato un bel rapporto in un percorso molto intenso”.

Raul ha poi ribadito di voler prendere le distanze da qualsiasi ricostruzione che, a suo dire, non rispecchierebbe la realtà dei fatti: “Continuo a prendere le distanze da cose che non rispecchiano la realtà”.

Il rapporto dopo il reality: contatti e distanze

Rispondendo a chi gli chiedeva se oggi sentisse ancora Lucia, Dumitras ha confermato che i due si sono parlati dopo la fine del programma, chiarendo le rispettive posizioni, anche se non sempre in totale accordo.

“Ci siamo sentiti, le ho spiegato il mio punto di vista. Potremmo non essere della stessa idea”.

Tuttavia, ha sottolineato la volontà di non alimentare ulteriori polemiche: “Non ho tempo da perdere su storielle inventate. Sono felice, mi sto godendo il rientro e sono pronto a tornare al lavoro”.

Lucia Ilardo replica: la frecciata sui social

Le parole di Raul Dumitras non sono passate inosservate. Poco dopo, anche Lucia Ilardo ha deciso di intervenire pubblicamente, lanciando una risposta che molti hanno interpretato come una frecciata diretta all’ex compagno d’avventura: “Rispondendo prima ai social che a me in privato, TOP TOP TOP e aggiungo parole sue ‘no ma non devo parlarne sui social e chiarire lì il nostro rapporto’, sempre lui che risponde al box domande”.