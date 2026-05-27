GF Vip, Raul Dumitras rompe il silenzio su Lucia Ilardo: “Ci siamo sentiti..."

Dopo giorni di indiscrezioni, silenzi social e rumor sul rapporto tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo, è stato lui a fare chiarezza pubblicamente.

Attraverso alcune storie Instagram, Raul Dumitras ha risposto in modo diretto a una domanda dei follower, confermando un recente contatto con Lucia Ilardo, con la quale nella Casa si era creato un legame molto discusso.

“Ci siamo sentiti”: la conferma di Raul Dumitras

Nel suo intervento social, Raul Dumitras ha spiegato di aver avuto un confronto con Lucia Ilardo dopo la fine del reality: “Ci siamo sentiti. Le ho spiegato il mio punto di vista e potremmo forse non essere, come spesso è accaduto, della stessa idea”. Argomenti grande fratello

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“Non c’è nulla di cui parlare”: la posizione netta di Raul

Nel prosieguo del messaggio, Raul Dumitras ha voluto anche ridimensionare qualsiasi interpretazione sentimentale o gossip legato alla loro conoscenza: “Non ne parlo perché veramente non c’è nulla di cui parlare e poi prendo le distanze perché non sono uno a cui piace cavalcare un qualcosa che non esiste”.

Il legame nella Casa del GF VIP 8

Durante la permanenza nel Grande Fratello VIP 8, il rapporto tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo aveva attirato grande attenzione da parte del pubblico.

Tra momenti di forte complicità e il celebre bacio “per gioco”, la dinamica tra i due era diventata uno degli argomenti più discussi della stagione.

A rendere il tutto ancora più complesso era stata anche la presenza di Renato Biancardi, con cui Lucia Ilardo aveva sviluppato un altro legame molto chiacchierato all’interno della Casa.

Raul Dumitras oggi: “Sono felice e pronto a ripartire”

Nel finale del suo messaggio, Raul Dumitras ha scelto di spostare l’attenzione sul presente e sul lavoro, lasciandosi alle spalle il gossip:

“Sono super felice, super carico, mi sto godendo il rientro e sono pronto a tornare al lavoro”,

E ancora: “Riassumere questa splendida esperienza in queste storielle sarebbe un peccato”.