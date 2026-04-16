Grande Fratello Vip, bufera su Raimondo Todaro: frase sulla figlia sciocca il pubblico

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione e la stanchezza sembrano farsi sempre più evidenti. Con il passare dei giorni, alcuni concorrenti finiscono per perdere il controllo emotivo, lasciandosi andare a dichiarazioni impulsive che scatenano reazioni dentro e fuori dal reality.

È quanto accaduto a Raimondo Todaro, protagonista di una frase che in queste ore sta generando forti polemiche sui social e tra il pubblico.

Cosa ha detto Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip

Premessa importante: Raimondo Todaro ha sempre mostrato un legame profondo con la figlia avuta dalla relazione con Francesca Tocca. Il ballerino si è spesso raccontato come un padre presente e molto affettuoso, legatissimo alla bambina.

Nel corso di una conversazione in giardino con altri concorrenti, Todaro stava parlando di Francesca Manzini e di un suo pianto che era stato definito “caricato”. Il ballerino ha precisato: “Non abbiamo parlato né dello studio, né di Ilary, parlavamo del pianto. La parola ‘caricato’ era riferita al pianto”.

Subito dopo, però, è arrivata la frase che ha scatenato lo shock degli altri inquilini: “Te lo posso giurare su mia figlia, le venisse un cancro in questo secondo, non ti sto dicendo ca***te”. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

Una dichiarazione chiaramente pronunciata nel tentativo di ribadire la propria verità, ma che è stata percepita come estremamente inopportuna e ha immediatamente acceso la polemica.

Le reazioni nella Casa del GF Vip

La reazione degli altri concorrenti non si è fatta attendere. Adriana Volpe è apparsa visibilmente spiazzata, intervenendo con un secco: “No, no, no”.

La reazione di GionnyScandal sui social

La vicenda è esplosa anche fuori dal reality. Tra i commenti più duri c’è quello di GionnyScandal, ex concorrente del programma, che sui social ha scritto: “Raimondo ma cosa ca**o dici?”.

Un intervento che riflette lo stupore di molti spettatori che hanno assistito alla scena in diretta.