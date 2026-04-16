Flirt tra Shaila Gatta e Alvise Rigo, la reazione di Elisabetta Canalis

Nuovi sviluppi nel mondo del gossip italiano tra amori finiti, paparazzate e reazioni inaspettate. La vicenda che coinvolge Alvise Rigo, Shaila Gatta ed Elisabetta Canalis continua a far discutere dopo le rivelazioni emerse nella puntata del 25 marzo de La Volta Buona.

Il flirt tra Alvise Rigo e Shaila Gatta

Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, è emersa la presunta frequentazione tra Alvise Rigo e Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia.

L’ex gieffina sarebbe rimasta sorpresa nello scoprire di essere stata paparazzata con l’attore e sportivo, alimentando così le voci su una nuova relazione nata recentemente.

La fine della storia con Elisabetta Canalis

Secondo quanto riportato, tra il 2025 e l’inizio del 2026 Alvise Rigo e Elisabetta Canalis avrebbero vissuto una relazione importante, caratterizzata anche da frequenti viaggi tra Italia e Stati Uniti, dove la showgirl vive da tempo.

Nonostante l’apparente solidità della coppia, la relazione sarebbe poi giunta al termine. I due, infatti, non si seguirebbero più sui social da tempo, segnale che già da mesi il legame si era progressivamente raffreddato.

La reazione di Elisabetta Canalis: nessun dramma

A fare chiarezza sulla posizione della showgirl è stato il giornalista Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi ha raccontato una reazione sorprendentemente distaccata da parte di Elisabetta Canalis.

Secondo quanto riportato, la showgirl non avrebbe mostrato gelosia né turbamento alla notizia del flirt tra il suo ex e Shaila Gatta, confermando un atteggiamento di grande serenità.

“Elisabetta non è gelosa e non ha battuto ciglio. La storia era già finita da tempo e non c’era più un legame sentimentale forte”.

Una relazione mai ufficializzata

Un altro dettaglio interessante riguarda la natura del rapporto tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: secondo le indiscrezioni, la relazione non sarebbe mai stata ufficializzata pubblicamente.

Per la showgirl, infatti, l’ex rugbista sarebbe stato più un “amico speciale” che un vero e proprio compagno di vita, elemento che spiegherebbe la sua reazione pacata alle recenti notizie.