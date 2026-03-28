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Shaila Gatta, caos dopo La Volta Buona: scontro tra il manager e Caterina Balivo sul gossip con Alvise Rigo

Shaila Gatta, caos dopo La Volta Buona: scontro tra il manager e Caterina Balivo sul gossip con Alvise Rigo

Doveva essere un’intervista dedicata al libro e al benessere, ma l’ospitata di Shaila Gatta a La Volta Buona si è trasformata in un caso mediatico. Messa di fronte a un gossip su Alvise Rigo, la showgirl è apparsa visibilmente spiazzata in diretta. Ne è nata una polemica social che ha coinvolto anche Caterina Balivo e il manager Andrea Graffagnini

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Momento di forte imbarazzo per Shaila Gatta durante la sua recente ospitata a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. L’ex velina era in studio per promuovere il suo libro, ma l’intervista ha preso una piega inaspettata quando è stato introdotto un gossip che la riguardava.

Il gossip su Alvise Rigo e la reazione in diretta

Nel corso della puntata, Shaila Gatta è stata messa di fronte a una paparazzata che la ritraeva insieme ad Alvise Rigo. La reazione della showgirl è apparsa subito visibilmente tesa e imbarazzata.

Credimi che mi sento un po’ in imbarazzo adesso – ha commentato a caldo –. Sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica”.

Un momento che non è passato inosservato e che ha rapidamente acceso il dibattito sui social: da un lato chi ha accusato la ballerina di aver esagerato, dall’altro chi ha puntato il dito contro la trasmissione parlando di un possibile “agguato”.

La replica di Caterina Balivo

A intervenire sulla polemica è stata anche Caterina Balivo, che su X ha risposto alle critiche chiarendo la posizione della trasmissione: “I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto. Lei lo ha detto che la pressione mediatica la sente sempre”.

Interviene il manager Andrea Graffagnini

A distanza di pochi giorni, è arrivata anche la presa di posizione ufficiale del manager di Shaila Gatta, Andrea Graffagnini, che ha fornito una versione diversa dei fatti.

Shaila sarebbe dovuta andare in questo talk per promuovere il libro e partecipare a un salotto su nutrizione e fitness” – ha spiegato – “ma la scaletta è stata cambiata e ci è stato comunicato solo poche ore prima della diretta”.

Il manager ha poi aggiunto un dettaglio importante: “Ci hanno detto che ci sarebbe stato un collegamento con il direttore di Oggi per un servizio di gossip, ma nessuno le aveva mostrato le foto prima della diretta”.

Lo scontro tra manager e conduttrice

Nel suo intervento, Andrea Graffagnini ha anche criticato apertamente la gestione della situazione: “Mi sarei aspettato che Caterina Balivo facesse chiarezza, ma visto che non l’ha fatto lo faccio io. Shaila ha visto la paparazzata per la prima volta in diretta”.

Immediata la replica della conduttrice: “Mi scusi ma lei fa affermazioni senza leggere cose scritte… Siamo a sabato eh, un po’ di ricerca! Ho un solo pensiero a questo punto e lo terrò per me. Buon sabato”. 

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