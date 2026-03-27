Shaila Gatta 'spiazzata' dal servizio su Alvise Rigo a La Volta Buona? La verità di Caterina Balivo

Ospite a La Volta Buona, il programma Rai condotto da Caterina Balivo, Shaila Gatta è finita al centro del gossip per alcune immagini mostrate in studio.

Durante la puntata, infatti, sono state trasmesse delle foto che la ritraevano insieme al modello Alvise Rigo, alimentando le voci su un possibile nuovo flirt. Rigo è noto anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e per la relazione passata con Elisabetta Canalis.

La reazione di Shaila Gatta in studio

Alla vista delle immagini, Shaila Gatta ha mostrato un’espressione visibilmente sorpresa, facendo pensare di non essere a conoscenza del contenuto che sarebbe stato mandato in onda.

La ballerina ha commentato così: “Esco da un anno molto burrascoso, è stato molto difficile, soprattutto per i commenti negativi. Tendo a tenere privata la mia vita e le mie uscite, quindi mi cogliete tanto di sorpresa… fa parte del gioco. Più che altro non sapevo che il primo giorno che ci uscivo mi beccavo le foto”.

Parole che hanno alimentato il dubbio tra i telespettatori: era davvero all’oscuro di tutto?

La replica di Caterina Balivo: “Gli ospiti sanno sempre tutto”

A fare chiarezza è stata direttamente Caterina Balivo, che ha risposto commentando un articolo di IsaeChia: “I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto. Lei stessa ha detto che la pressione mediatica la sente sempre”.

Il punto sulla polemica

Di fronte alle domande insistenti del pubblico, la Balivo ha precisato che Shaila Gatta non avrebbe mai negato la situazione, ma ha ribadito con fermezza che fosse comunque informata su quanto sarebbe stato mostrato durante la trasmissione.