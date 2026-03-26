Dopo un anno da single, Shaila Gatta volta pagina e ritrova l’amore. L’ex velina di Striscia la notizia, reduce da un periodo intenso segnato dalla partecipazione al Grande Fratello e dalla fine della relazione con Lorenzo Spolverato, ha confermato il nuovo flirt.

Durante l’ultima puntata de La volta buona, la ballerina ha ammesso, con evidente imbarazzo, la frequentazione con Alvise Rigo, ex compagno di Elisabetta Canalis.

Le foto del bacio e l’imbarazzo in diretta a La volta buona

Ospite in studio per parlare del suo nuovo libro, Shaila Gatta non si aspettava di trovarsi al centro del gossip. Le immagini di una paparazzata, culminata con un bacio, hanno colto la ballerina di sorpresa.

Visibilmente in imbarazzo, ha dichiarato: “Sono un personaggio pubblico, ma molto vulnerabile alla pressione mediatica. Esco da un anno burrascoso e tendo a tenere privata la mia vita”. Argomenti grande fratello

Nonostante l’imbarazzo, la conferma è arrivata: “Ci stiamo conoscendo. È un ragazzo molto interessante”.

Botta e risposta con Giancarlo Magalli: scintille in studio

Nel corso della puntata, non sono mancate tensioni con Giancarlo Magalli. Dopo il servizio, il conduttore ha ironizzato con una battuta pungente: “Shaila Gatta… morta!”.

Immediata la replica della ballerina: “No amore, sempre viva la Gatta. Mai morta, soprattutto a trent’anni!”.