Flirt in corso tra Shaila Gatta e Alvise Rigo, arriva la reazione di Lorenzo Spolverato

Doveva essere un’ospitata per parlare del suo primo libro, ma si è trasformata in un momento decisamente più delicato. Protagonista Shaila Gatta, che due giorni fa è tornata in tv per presentare “Fuori Onda – Come ho trasformato le cadute in passi di danza” nello studio de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo.

Durante l’intervista, però, è arrivato un colpo di scena inaspettato: in diretta sono state mostrate alcune foto esclusive che ritraggono l’ex velina in compagnia di Alvise Rigo, circostanza che l’avrebbe colta completamente di sorpresa.

Shaila Gatta spiazzata in diretta: “Sono in imbarazzo”

Di fronte alle immagini mandate in onda, Shaila Gatta non ha nascosto il suo imbarazzo. Seduta in studio, si è trovata improvvisamente al centro del gossip senza essere preparata a quel momento.

“Credimi che mi sento un po’ in imbarazzo adesso… sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica”.

L’ex gieffina ha spiegato di non aspettarsi affatto di finire sotto i riflettori in quel modo, soprattutto durante un’occasione così personale e importante per lei.

“Sono spiazzata, non mi aspettavo di essere al centro di un gossip”.

“Era la prima uscita”: la verità su Alvise Rigo

Nel corso dell’intervista, Shaila ha chiarito la natura del rapporto con Alvise Rigo, confermando che tra loro c’è qualcosa, ma ancora tutto agli inizi: “Era il primo giorno che ci sono uscita e non pensavo di essere fotografata”. Argomenti grande fratello

Alla fine, incalzata dalle domande, ha ammesso: “Siamo amici, siamo single, ci stiamo conoscendo. Lui è un ragazzo molto interessante”.

Un anno difficile per Shaila Gatta

Nel raccontarsi, Shaila Gatta ha anche fatto riferimento a un periodo complicato vissuto nell’ultimo anno, segnato dalla fine della relazione con Lorenzo Spolverato, nata nella Casa del Grande Fratello: “Tendo a tenere privata la mia vita… ma questo è il prezzo da pagare quando si è popolari”.

La reazione social di Lorenzo Spolverato accende i fan

Se in studio Shaila cercava di gestire la sorpresa, sui social si accendeva un’altra dinamica. Lorenzo Spolverato, ha pubblicato alcuni contenuti che molti utenti hanno interpretato come frecciatine indirette.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex gieffino avrebbe condiviso un video con una canzone dal testo allusivo, e un messaggio in cui si dice “fiero di sé e delle sue scelte”

Tempistiche sospette che hanno alimentato il dibattito tra i fan, rafforzando l’idea che Spolverato non sia del tutto indifferente alla situazione.