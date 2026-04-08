GF Vip, bufera sui social dopo l'eliminazione di Ibiza Altea: cosa sta succedendo

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea, ex protagonista di Too Hot to Handle, ma il pubblico non sembra credere alla veridicità del televoto. Sui social, in particolare sulla pagina Instagram ufficiale del reality di Canale 5, è scoppiata una vera e propria polemica, con molti spettatori che hanno espresso dubbi sul risultato finale.

Ibiza Altea: la concorrente più divisiva

Entrata nella casa, Ibiza Altea ha subito creato dinamiche intense: da flirt e alleanze strategiche a scontri verbali con altri concorrenti, come Blu Barbara Prezia. La sua capacità di accendere il dibattito ha reso la sua presenza molto seguita dal pubblico, nonostante alcune polemiche nate dalle sue parole.

Nonostante i suoi comportamenti a volte discussi, Ibiza ha anche cercato di mediare tra altri concorrenti, come nel caso della lite tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Questo mix di conflitti e alleanze l’ha resa una delle figure più seguite di questa stagione del Grande Fratello Vip. Argomenti grande fratello

Il televoto sospetto e la reazione del pubblico

Dopo l’eliminazione di Ibiza Altea, molti fan hanno sollevato dubbi sulla regolarità del televoto. Commenti come “Non sapete votare, vi piacciono i comodini”, “Voglio nomi e cognomi della gente che salva Marco Berry” e “Abbiamo perso un personaggio come Ibiza, almeno smuoveva le acque”, hanno invaso la pagina Instagram ufficiale del programma, mostrando una netta delusione generale. Molti spettatori sostengono che il voto non rispecchi l’effettivo gradimento del pubblico, soprattutto considerando che i primi aerei passati sulla casa erano diretti proprio a Ibiza.